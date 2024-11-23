Неделя борьбы со СПИДом стартует в Югре

В ХМАО зарегистрировано более 16 тысяч человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Это означает, что ВИЧ-инфицирован каждый 105-й житель региона.

За девять месяцев этого года выявили 415 новых случаев ВИЧ, сообщают в Депздраве Югры. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе, где пораженность населения превышает 1,2%.

Как отмечает главный специалист по ВИЧ-инфекции в Югре Аксана Ушакова, несмотря на эту статистику, с 2019 года число впервые выявленных случаев ВИЧ в округе постепенно снижается. Это связано с увеличением количества пациентов, получающих антиретровирусную терапию, что позволяет уменьшить смертность и летальность от заболевания.

Что нужно знать о ВИЧ

ВИЧ-инфекция — это медленно прогрессирующее заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. Оно не зависит от пола, возраста, национальности или социального положения. Многие ошибочно путают ВИЧ и СПИД. СПИД — это последняя стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система ослаблена настолько, что организму трудно бороться с другими болезнями.

«На протяжении нескольких первых месяцев после инфицирования люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем статусе лишь на поздних стадиях», – поясняет врач.

На начальных стадиях ВИЧ может протекать без симптомов или вызывать гриппоподобные состояния: лихорадку, головную боль, боль в горле и сыпь. В дальнейшем инфекция может привести к увеличению лимфатических узлов, потере веса, кашлю и другим проблемам.

Основные пути передачи ВИЧ включают:

незащищенные половые контакты;

использование общих принадлежностей для инъекций (шприцы, иглы);

передачу от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.

Без лечения ВИЧ-инфицированный человек может прожить в среднем около 11 лет. Однако при своевременном приеме лекарств продолжительность жизни может быть сопоставима с продолжительностью жизни человека без ВИЧ.

«ВИЧ – это не приговор. Даже с этим заболеванием можно жить и наслаждаться жизнью. Это ежедневно доказывают сотни тысяч ВИЧ-инфицированных людей по всей планете, которые приняли свою болезнь и активно ей противостоят», – подчеркивает Аксана Ушакова.