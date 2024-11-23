Завершена образовательная программа «Лидеры изменений Югры 4.0»

В Югре завершился очередной этап образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 4.0», направленного на подготовку профессиональных управленцев, способных эффективно адаптировать традиционные управленческие процессы к вызовам современной цифровой эпохи. Программа, реализуемая с 2021 года в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, объединила представителей исполнительной власти, депутатов, общественников и бизнесменов региона.

В рамках седьмого модуля участники изучили роль цифровых коммуникаций и искусственного интеллекта в управлении процессами, а также познакомились с опытом трансформации Федеральной налоговой службы России, которая успешно внедрила человекоцентричный подход в свою деятельность. Региональные примеры цифровизации стали ключевым аспектом программы, демонстрируя возможности современных технологий в решении задач государственного управления.

Особое внимание было уделено практическому обучению: участники разработали и представили свои проекты, ориентированные на улучшение качества жизни жителей Югры. Среди лучших были признаны проекты, касающиеся различных сфер:

– «Совершенствование процесса подачи заявки для участия в региональных мероприятиях по направлению наука и проектная деятельность» (образование);

– «Совершенствование процесса вовлечения студентов вуза во внеучебную деятельность как этап профессионального становления врача» (профориентация);

– «Совершенствование процессов взаимодействия граждан с ресурсоснабжающими организациями при заключении договоров оплаты» (ЖКХ);

– «Совершенствование процесса сопровождения замещающих семей, воспитывающих детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Югре» (социальная сфера);

– «Оптимизация процесса профилактической работы. Трудоустройство подростков и система предиктивной аналитики» (молодежная политика);

– «Совершенствование процесса получения югорчанами оперативной информации о месте в очереди на получение жилья по социальному найму» (жилье).

Каждый проект был представлен перед экспертной комиссией под руководством заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. «Обратил внимание конкурсантов на то, что все проекты должны быть направлены на повышение качества жизни югорчан», – подчеркнул он.

Программа «Лидеры изменений Югры» ставит перед собой задачу не только формировать управленческие навыки, но и развивать гибкие компетенции. Участники освоили техники повышения эмоционального интеллекта, научились управлять личными аккаунтами в социальных сетях и работать с выгоранием, что особенно важно в условиях быстрого темпа изменений. Также большое внимание уделялось практической работе с нейросетями, что позволяет выпускникам интегрировать технологии искусственного интеллекта в свою деятельность.

В рамках программы прошли мастер-классы и практикумы, включая обучение методам работы с «трудными» аудиториями и использование игровых технологий в управлении. По словам руководителя департамента государственной службы Югры Александра Деменко, проекты участников затрагивают как муниципальный, так и региональный уровень: «Если обучение проходит муниципальный депутат, проект, скорее всего, будет касаться улучшений в сфере услуг на местном уровне. Для государственных служащих проекты нацелены на внедрение нововведений в рамках региона».

С момента запуска программы ее прошли 150 управленцев, разработавших 134 проекта. Многие из этих решений уже нашли применение, а 110 выпускников приняли участие в гуманитарной миссии в Луганской и Донецкой народных республиках.

Подводя итоги программы, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил: «За три года 150 руководителей Югры прошли обучение, разработав 134 проекта, направленных на улучшение качества жизни югорчан. Вижу результаты: снимаются административные барьеры, участники проекта выходят на более качественный уровень коммуникации и быстрее принимают эффективные решения. Самое главное – это четкая и системная ориентация на конечный результат. Все стремятся к единой цели – улучшению качества жизни югорчан, что способствует развитию городов, районов и всего региона».

Программа «Лидеры изменений Югры» продолжит работу, формируя команду профессионалов, готовых к переменам и внедряющих инновации для устойчивого развития автономного округа.