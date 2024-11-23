Завершена образовательная программа «Лидеры изменений Югры 4.0»

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043227"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820354"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=RX2M+2PaGCn+PTmVCRIXoiDdeQ3ImsUm5/zhH/VzhNHJ9Afx0/zl2r5fgKJxCoPho8tcFc7GvG4im2ZB9NXwzTLJmoXp3wiBdYquTw6Uj6Ch5eIQ45NTotL/eSvcbnuU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=RX2M+2PaGCn+PTmVCRIXoiDdeQ3ImsUm5/zhH/VzhNHJ9Afx0/zl2r5fgKJxCoPho8tcFc7GvG4im2ZB9NXwzTLJmoXp3wiBdYquTw6Uj6Ch5eIQ45NTotL/eSvcbnuU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "6eecacf753c0bfcb997c0f17536a4366.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:07"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043272"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820398"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=a2RqRzJkUgvEijWjHl4FiDhFs1vSx40lFWZsziu6SSdoYsLfPNIxJedH0+w236sbIudC/eBm+fhZCddcT7yZbEvLL2vT+qAbkc6loVQc+4Yn9izjiL8vfklqTn8AReLh"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=a2RqRzJkUgvEijWjHl4FiDhFs1vSx40lFWZsziu6SSdoYsLfPNIxJedH0+w236sbIudC/eBm+fhZCddcT7yZbEvLL2vT+qAbkc6loVQc+4Yn9izjiL8vfklqTn8AReLh"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ff4dc614b03bb8096e19881b7dfbf1cd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043272"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820398"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=a2RqRzJkUgvEijWjHl4FiDhFs1vSx40lFWZsziu6SSdoYsLfPNIxJedH0+w236sbIudC/eBm+fhZCddcT7yZbEvLL2vT+qAbkc6loVQc+4Yn9izjiL8vfklqTn8AReLh"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=a2RqRzJkUgvEijWjHl4FiDhFs1vSx40lFWZsziu6SSdoYsLfPNIxJedH0+w236sbIudC/eBm+fhZCddcT7yZbEvLL2vT+qAbkc6loVQc+4Yn9izjiL8vfklqTn8AReLh"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ff4dc614b03bb8096e19881b7dfbf1cd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043227"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820354"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=RX2M+2PaGCn+PTmVCRIXoiDdeQ3ImsUm5/zhH/VzhNHJ9Afx0/zl2r5fgKJxCoPho8tcFc7GvG4im2ZB9NXwzTLJmoXp3wiBdYquTw6Uj6Ch5eIQ45NTotL/eSvcbnuU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=RX2M+2PaGCn+PTmVCRIXoiDdeQ3ImsUm5/zhH/VzhNHJ9Afx0/zl2r5fgKJxCoPho8tcFc7GvG4im2ZB9NXwzTLJmoXp3wiBdYquTw6Uj6Ch5eIQ45NTotL/eSvcbnuU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "6eecacf753c0bfcb997c0f17536a4366.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:07"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  102,5761   EUR  107,4252  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 ноября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 ноября? // АФИША

    21 ноября в 12:00
    662 1
  • ​В Сургуте на ремонт драмтеатра направят более 342 млн рублей

    ​В Сургуте на ремонт драмтеатра направят более 342 млн рублей

    Сегодня в 14:33
    87 0
  • ​Сургутский район очистили от 47 свалок

    ​Сургутский район очистили от 47 свалок

    Сегодня в 13:37
    135 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=4koTltBfTvFYliSqZSdFMI0z3vqiwTn8oTNNa2ji9HBYZuaDcjMt713vtFlMZ6vxLxHjz21k7BRlNxgX7LcLusEN+RuCmxnrFH6yF8/cN0asOLiPgOipKISvShXI5/yw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=4koTltBfTvFYliSqZSdFMI0z3vqiwTn8oTNNa2ji9HBYZuaDcjMt713vtFlMZ6vxLxHjz21k7BRlNxgX7LcLusEN+RuCmxnrFH6yF8/cN0asOLiPgOipKISvShXI5/yw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=4koTltBfTvFYliSqZSdFMI0z3vqiwTn8oTNNa2ji9HBYZuaDcjMt713vtFlMZ6vxLxHjz21k7BRlNxgX7LcLusEN+RuCmxnrFH6yF8/cN0asOLiPgOipKISvShXI5/yw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=4koTltBfTvFYliSqZSdFMI0z3vqiwTn8oTNNa2ji9HBYZuaDcjMt713vtFlMZ6vxLxHjz21k7BRlNxgX7LcLusEN+RuCmxnrFH6yF8/cN0asOLiPgOipKISvShXI5/yw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=4koTltBfTvFYliSqZSdFMI0z3vqiwTn8oTNNa2ji9HBYZuaDcjMt713vtFlMZ6vxLxHjz21k7BRlNxgX7LcLusEN+RuCmxnrFH6yF8/cN0asOLiPgOipKISvShXI5/yw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=4koTltBfTvFYliSqZSdFMI0z3vqiwTn8oTNNa2ji9HBYZuaDcjMt713vtFlMZ6vxLxHjz21k7BRlNxgX7LcLusEN+RuCmxnrFH6yF8/cN0asOLiPgOipKISvShXI5/yw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
  • ​Каждый 105-й житель Югры живет с ВИЧ: что важно знать о заболевании

    ​Каждый 105-й житель Югры живет с ВИЧ: что важно знать о заболевании

    Сегодня в 12:37
    178 0
  • ​Руслан Кухарук наградил победителей очередного потока «Лидеров изменений Югры 4.0»

    ​Руслан Кухарук наградил победителей очередного потока «Лидеров изменений Югры 4.0»

    Сегодня в 12:03
    186 0
  • ​В ХМАО централизуют строительство соцобъектов: управление капстроительства станет единым заказчиком

    ​В ХМАО централизуют строительство соцобъектов: управление капстроительства станет единым заказчиком

    Сегодня в 11:49
    208 1
  • ​Губернатор, «большой мэр», главный лоббист Югры и югорчан – как Руслана Кухарука охарактеризовали в докладе федерального агентства

    ​Губернатор, «большой мэр», главный лоббист Югры и югорчан – как Руслана Кухарука охарактеризовали в докладе федерального агентства

    Сегодня в 11:41
    195 0
  • ​В Сургуте открыли мемориальную доску в честь краеведа Алексея Федулова

    ​В Сургуте открыли мемориальную доску в честь краеведа Алексея Федулова

    Сегодня в 10:42
    245 0
  • ​Громкая музыка, выстрелы и ночной драйв: в Сургуте двое мужчин решили «пошуметь» после смены

    ​Громкая музыка, выстрелы и ночной драйв: в Сургуте двое мужчин решили «пошуметь» после смены

    Сегодня в 10:19
    318 0
  • ​Югра провела очередной экономический форум – чем он запомнится

    ​Югра провела очередной экономический форум – чем он запомнится

    22 ноября в 23:52
    381 0
  • ​Югра вошла в топ-10 регионов России по исполнению нацпроектов

    ​Югра вошла в топ-10 регионов России по исполнению нацпроектов

    22 ноября в 23:41
    351 0
  • ​Дороги вместо участков: более тысячи дачников в Сургуте столкнулись с изъятием земли

    ​Дороги вместо участков: более тысячи дачников в Сургуте столкнулись с изъятием земли

    22 ноября в 16:37
    648 1
  • ​В 2024 году в Сургуте обновили 13 дворов, план на следующий год – 15 территорий

    ​В 2024 году в Сургуте обновили 13 дворов, план на следующий год – 15 территорий

    22 ноября в 15:33
    573 0
Больше новостей
Запрет на работу иностранным мигрантам в службах такси, учебных заведениях и объектах торговли - это:
Комментировать
0
Перевод ЕГЭ на 100-балльную систему - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Руслан Кухарук наградил победителей очередного потока «Лидеров изменений Югры 4.0»

Завершена образовательная программа «Лидеры изменений Югры 4.0»

​Руслан Кухарук наградил победителей очередного потока «Лидеров изменений Югры 4.0»
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Югре завершился очередной этап образовательного проекта «Лидеры изменений Югры 4.0», направленного на подготовку профессиональных управленцев, способных эффективно адаптировать традиционные управленческие процессы к вызовам современной цифровой эпохи. Программа, реализуемая с 2021 года в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, объединила представителей исполнительной власти, депутатов, общественников и бизнесменов региона.

В рамках седьмого модуля участники изучили роль цифровых коммуникаций и искусственного интеллекта в управлении процессами, а также познакомились с опытом трансформации Федеральной налоговой службы России, которая успешно внедрила человекоцентричный подход в свою деятельность. Региональные примеры цифровизации стали ключевым аспектом программы, демонстрируя возможности современных технологий в решении задач государственного управления.

Особое внимание было уделено практическому обучению: участники разработали и представили свои проекты, ориентированные на улучшение качества жизни жителей Югры. Среди лучших были признаны проекты, касающиеся различных сфер:

– «Совершенствование процесса подачи заявки для участия в региональных мероприятиях по направлению наука и проектная деятельность» (образование);

– «Совершенствование процесса вовлечения студентов вуза во внеучебную деятельность как этап профессионального становления врача» (профориентация);

– «Совершенствование процессов взаимодействия граждан с ресурсоснабжающими организациями при заключении договоров оплаты» (ЖКХ);

– «Совершенствование процесса сопровождения замещающих семей, воспитывающих детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Югре» (социальная сфера);

– «Оптимизация процесса профилактической работы. Трудоустройство подростков и система предиктивной аналитики» (молодежная политика);

– «Совершенствование процесса получения югорчанами оперативной информации о месте в очереди на получение жилья по социальному найму» (жилье).

Каждый проект был представлен перед экспертной комиссией под руководством заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. «Обратил внимание конкурсантов на то, что все проекты должны быть направлены на повышение качества жизни югорчан», – подчеркнул он.

Программа «Лидеры изменений Югры» ставит перед собой задачу не только формировать управленческие навыки, но и развивать гибкие компетенции. Участники освоили техники повышения эмоционального интеллекта, научились управлять личными аккаунтами в социальных сетях и работать с выгоранием, что особенно важно в условиях быстрого темпа изменений. Также большое внимание уделялось практической работе с нейросетями, что позволяет выпускникам интегрировать технологии искусственного интеллекта в свою деятельность.

В рамках программы прошли мастер-классы и практикумы, включая обучение методам работы с «трудными» аудиториями и использование игровых технологий в управлении. По словам руководителя департамента государственной службы Югры Александра Деменко, проекты участников затрагивают как муниципальный, так и региональный уровень: «Если обучение проходит муниципальный депутат, проект, скорее всего, будет касаться улучшений в сфере услуг на местном уровне. Для государственных служащих проекты нацелены на внедрение нововведений в рамках региона».

С момента запуска программы ее прошли 150 управленцев, разработавших 134 проекта. Многие из этих решений уже нашли применение, а 110 выпускников приняли участие в гуманитарной миссии в Луганской и Донецкой народных республиках.

Подводя итоги программы, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил: «За три года 150 руководителей Югры прошли обучение, разработав 134 проекта, направленных на улучшение качества жизни югорчан. Вижу результаты: снимаются административные барьеры, участники проекта выходят на более качественный уровень коммуникации и быстрее принимают эффективные решения. Самое главное – это четкая и системная ориентация на конечный результат. Все стремятся к единой цели – улучшению качества жизни югорчан, что способствует развитию городов, районов и всего региона».

Программа «Лидеры изменений Югры» продолжит работу, формируя команду профессионалов, готовых к переменам и внедряющих инновации для устойчивого развития автономного округа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:03, просмотров: 187, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дороги вместо участков: более тысячи дачников в Сургуте столкнулись с изъятием земли 648
  2. ​Полвека в нефтяной отрасли 647
  3. ​В 2024 году в Сургуте обновили 13 дворов, план на следующий год – 15 территорий 573
  4. ​Черный лебедь для рубля 422
  5. ​Югра провела очередной экономический форум – чем он запомнится 381
  6. ​Югра вошла в топ-10 регионов России по исполнению нацпроектов 351
  7. ​Громкая музыка, выстрелы и ночной драйв: в Сургуте двое мужчин решили «пошуметь» после смены 319
  8. ​В Сургуте открыли мемориальную доску в честь краеведа Алексея Федулова 246
  9. ​В ХМАО централизуют строительство соцобъектов: управление капстроительства станет единым заказчиком 209
  10. ​Губернатор, «большой мэр», главный лоббист Югры и югорчан – как Руслана Кухарука охарактеризовали в докладе федерального агентства 197
  1. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3123
  2. Был бы мэр, а статья найдётся 2027
  3. ​Годы партийного лидерства 1659
  4. ​Давайте сначала от поля и речки! 1428
  5. ​СМИ: в ТРЦ «Аура» в Сургуте задержали целый автобус мигрантов 1392
  6. 20 лет власти Сургута игнорируют запрос на индивидуальное жилье. Хватит 1333
  7. ​В рыбных консервах в «Пятерочке» и «Дикси» обнаружили личинки червей 1277
  8. ДТП на трассе в Югре унесло жизни двух человек 1258
  9. ​Жители Сургута встретили на улице белую куропатку 1218
  10. От 500 до 3 000 рублей в месяц: половина сургутян экономит на продуктах с бонусными картами 1128
  1. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6412
  2. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6234
  3. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 4961
  4. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 4533
  5. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3499
  6. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 3399
  7. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3123
  8. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 2988
  9. ​Малые архитектурные интересности, промышленный туризм и новая жизнь хрущевок – урбанистические ноу-хау для Сургута 2907
  10. ​Жертвами пожара в СОТ «Прибрежный-3» Сургута стали четыре человека, в том числе два ребенка 2681

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика