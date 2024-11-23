АПЭК подготовило масштабный доклад про нового губернатора Югры

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), возглавляемое известным в России политологом Дмитрием Орловым, опубликовало масштабный доклад на тему «ХМАО-Югра: новая повестка Руслана Кухарука, каналы обратной связи, долгосрочные стратегические проекты». В этом документе эксперты дали комплексную оценку работы нового губернатора автономного округа, который фактически занимает эту должность почти полгода (с 30 мая). Редакция siapress.ru подготовила обзор самых важных аспектов этого доклада.

Сперва стоит отметить, что федеральное руководство позитивно оценивало работу Руслана Кухарука на посту главы Тюмени в 2018-2024 годах. За это время областная столица неоднократно получала высокие оценки за развитие городской среды и цифровую трансформацию. Например, в 2023 году Тюмень заняла второе место в индексе качества городской среды, а в 2022 году возглавила рейтинг интеллектуальных городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек. Эти достижения стали весомым аргументом в решении федерального центра о назначении Кухарука в Югру. «Для Югры Рус­лан Ку­ха­рук вы­сту­пил од­но­вре­мен­но в роли гу­бер­на­то­ра и «боль­шо­го мэра», плот­но за­ни­ма­ю­ще­го­ся как ре­ги­о­наль­ной, так и му­ни­ци­паль­ной по­вест­кой», – отметил Дмитрий Орлов.

Кроме того, это кадровое решение отвечало еще нескольким важным запросам: на омоложение руководства округа, переключение внимания элит на муниципальную повестку, выстраивание более эффективных каналов обратной связи с гражданами, а также более качественных контактов с федеральными ведомствами и соседними регионами.

Согласно прогнозу АПЭК, ключевые приоритеты Руслана Кухарука и его правительства будут сосредоточены на шести направлениях.

1. Кадровая политика. В этой сфере новый глава региона будет соблюдать баланс между сохранением надежных и показывающих лучшие результаты местных кадров и привлечением качественных специалистов из Тюмени и других регионов, а также молодых и перспективных специалистов. «Для ре­ги­о­наль­ных управ­лен­цев важ­ным кри­те­ри­ем оцен­ки их ра­бо­ты ста­но­вит­ся эф­фек­тив­ность вза­и­мо­дей­ствия с му­ни­ци­паль­ны­ми вла­стя­ми. Как под­черк­нул в сен­тяб­ре 2024 года Ку­ха­рук, «за­ме­сти­те­ли гу­бер­на­то­ра, ру­ко­во­ди­те­ли окруж­ных де­пар­та­мен­тов были мак­си­маль­но по­гру­же­ны в во­про­сы му­ни­ци­паль­но­го уров­ня и го­то­вы ока­зать необ­хо­ди­мую по­мощь в ре­ше­нии лю­бо­го во­про­са», – отмечают авторы доклада.

2. Расселение аварийного жилья. Это традиционно чувствительная тема для Югры, поэтому Руслан Кухарук инициировал новую региональную программу, которая позволит переселить из аварийных домов более 38 тысяч жителей.

3. Строительство и модернизация социальной инфраструктуры. Примечательно, что одно из первых совещаний, что провел новый губернатор, касалось завершения Нижневартовской больницы – одного из крупнейших долгостроев Югры. Уже в августе объект ввели в эксплуатацию.

4. Строительство и модернизация транспортной инфраструктуры. Дороги и мосты – для большой Югры с ее сложным природным ландшафтом это вопрос жизнеобеспечения.

5. Модернизация коммунальных сетей.

6. Работа с общественниками и профессиональными сообществами, что повысит эффективность обратной связи с жителями региона.

Следующий важный пункт, озвученный в докладе – работа окружного правительства с крупным бизнесом под условным названием «пакт Кухарука», который представляет собой «ряд си­стем­ных стра­те­ги­че­ских тре­бо­ва­ний, ко­то­рые де-фа­кто ста­но­вят­ся усло­ви­я­ми для про­дол­же­ния ра­бо­ты биз­нес-иг­ро­ков в ре­ги­оне».

В «пакт Кухарука» входят следующие пункты:

1. Углубление социальных программ крупного бизнеса.

2. Сотрудничество правительства Югры и крупных компаний в развитии инфраструктуры. Тут стоит отметить контакты Руслана Кухарука с руководством «Газпрома» для ускорения социальной газификации региона.

3. Новые подходы к поддержанию жизненно важной инфраструктуры региона. «Ком­мен­ти­руя кор­рек­ти­ров­ку ре­ги­о­наль­но­го бюд­же­та, Ку­ха­рук на­пом­нил, что Де­пар­та­мен­ты стро­и­тель­ства и ЖКХ, а та­к­же по управ­ле­нию го­си­му­ще­ством Югры про­во­дят се­рьез­ную ра­бо­ту с си­сте­мо­об­ра­зу­ю­щи­ми пред­при­я­ти­я­ми, ко­то­рые «ста­нут еди­ны­ми цен­тра­ми от­вет­ствен­но­сти за на­деж­ность энер­го­снаб­же­ния ре­ги­о­на», в част­но­сти, «при­ни­мать до­пол­ни­тель­ные меры без­опас­но­сти и за­ни­мать­ся лик­ви­да­ци­ей ава­рий». Раз­ра­бот­ка та­ких ме­ха­низ­мов — один из при­ме­ров эф­фек­тив­ной пе­ре­за­груз­ки ка­на­лов об­рат­ной свя­зи в окру­ге», – пишут авторы доклада.

4. Установление контактов между бизнесом и НКО для решения экономических задач. Среди них, например, развитие студенческих трудовых отрядов, которые одновременно помогут молодым людям набирать опыт работы, а предприятиям – закрывать кадровые вопросы.

5. Устранение бюрократических барьеров. Тут самый яркий пример – сокращение сроков по выдаче разрешений на строительство, подвижки по которому уже произошли за менее чем полгода работы нового главы Югры.

«Пакт Рус­ла­на Ку­ха­ру­ка» в сфе­ре вза­и­мо­дей­ствия с пред­при­ни­ма­те­ля­ми свя­зан с уси­ле­ни­ем со­ци­аль­ных ак­цен­тов и вни­ма­ни­ем к му­ни­ци­паль­ной про­бле­ма­ти­ке в рам­ках та­ко­го со­труд­ни­че­ства, од­но­вре­мен­ной ра­бо­той с раз­ным уров­нем за­дач, на­хо­дя­щих­ся в сфе­ре ин­те­ре­сов как круп­ных кор­по­ра­ций, так и ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са, а та­к­же даль­ним го­ри­зон­том пла­ни­ро­ва­ния, поз­во­ля­ю­щим не толь­ко под­дер­жи­вать су­ще­ству­ю­щий уро­вень со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия, но и со­зда­вать необ­хо­ди­мую базу для ре­а­ли­за­ции при­о­ри­тет­ных це­лей на пер­спек­ти­ву 2030-х го­дов», – подчеркивает Дмитрий Орлов.

Следующий пункт доклада касается диверсификации экономики Югры и развития научно-технической базы. Когда Руслан Кухарук выступал с программной речью перед депутатами думы Югры, он подчеркнул, что регион остается энергетическим сердцем России, лидируя в стране по добыче нефти, производству электроэнергии и занимая второе место по добыче газа. Так что особое внимание будет уделено реализации инновационных проектов в нефтегазовой сфере. На встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым обсуждались инициативы по внедрению инновационных технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Губернатор отметил, что такие подходы важны для обеспечения энергетической безопасности страны. Уже сегодня 24% добываемой нефти в Югре приходится на «трудные» запасы, и работа по расширению этого потенциала будет продолжена.

Но при этом продолжится развитие транспортной инфраструктуры региона, которая сама по себе может стать фактором экономики, благодаря логистическим преимуществам территории Югры. Также идет строительство Сургутского НТЦ, который станет платформой для разработки решений, направленных на снижение затрат в нефтегазовой отрасли, а также геномных исследований и здоровьесбережения. Югра активно развивает туристическую отрасль. План развития Ханты-Мансийска до 2036 года предполагает поддержку делового туризма и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса.

«Ос­но­вой эко­но­ми­че­ской стра­те­гии ко­ман­ды Рус­ла­на Ку­ха­ру­ка в ХМАО ста­но­вят­ся ре­ше­ния по встра­и­ва­нию окру­га в круп­ные фе­де­раль­ные про­ек­ты (в том чис­ле с уче­том осо­бо­го вни­ма­ния Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на к раз­ви­тию транс­порт­ных ко­ри­до­ров) в со­че­та­нии с де­таль­ным вни­ма­ни­ем к роли по­доб­ных ини­ци­а­тив в раз­ви­тии по­тен­ци­а­ла му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний ре­ги­о­на и со­пря­же­ни­ем та­ких за­дач с при­о­ри­те­та­ми в рам­ках под­держ­ки со­ци­аль­ной сфе­ры. Осо­бое зна­че­ние, ве­ро­ят­но, при­об­ре­тут про­ек­ты с дол­го­сроч­ным го­ри­зон­том пла­ни­ро­ва­ния – до 2036 года», – подчеркивают авторы доклада.

В социальной политике основные направления работы нового губернатора Югры сосредоточены на сохранении здоровья и благополучия граждан и семей с детьми. Особое внимание уделяется строительству социальной инфраструктуры и решению проблем, связанных с жилищным обеспечением. В рамках корректировки регионального бюджета на 2024 год Руслан Кухарук добился увеличения финансирования программы «Социальное и демографическое развитие». Эти средства направляются на выплаты семьям с детьми, поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также обеспечение жильем детей-сирот.

Губернатор лично мониторирует ход строительства социальных объектов на уровне муниципалитетов. В ходе рабочих поездок, например, были проанализированы причины задержек в сдаче школ, как в Приобье, где выявлены проблемы проектирования инженерных сетей. Такой подход позволяет быстрее находить решения и обеспечивать качественное выполнение строительных работ. Одним из приоритетов стала интеграция образовательных программ округа с федеральными вузами и крупными корпорациями. Например, в сотрудничестве с ПАО «Сургутнефтегаз» реализуются инновационные образовательные проекты, а в рамках соглашений с ведущими университетами страны ведётся работа по подготовке высококвалифицированных специалистов для ТЭК и других отраслей.

Так или иначе, перед Русланом Кухаруком стоят масштабные задачи по продвижению интересов Югры на федеральном и международном уровне. В частности, перезапуск отношений между регионами «Большой Тюменской области» включает в себя развитие совместных социальных и экономических инициатив. Одним из примеров стало расширение туристического проекта, в рамках которого школьники из Тюменской области, ЯНАО и ХМАО посещают туристические центры соседних регионов. Экономическое сотрудничество трёх регионов также активно обсуждалось на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024, где компании из ХМАО представили свои инновационные технологии в сфере нефтегазового машиностроения. Развитие промышленного потенциала регионов будет связано как с решением социальных задач, так и с реализацией новых проектов в рамках федеральной политики «новой индустриализации».

Югра продолжает привлекать внимание федеральных органов власти. Руслан Кухарук провёл встречи с вице-премьерами Денисом Мантуровым и Александром Новаком, а также с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. Обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, формирования комфортной городской среды и внедрения инновационных технологий в нефтегазовой отрасли. На встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым были подняты вопросы включения ключевых проектов Югры, таких как строительство моста через Обь и железнодорожной ветки «Полуночная – Обская», в федеральные стратегии.

Югра демонстрирует свои достижения на крупных федеральных форумах. Так, на выставке «Иннопром»-2024 Руслан Кухарук совместно с представителями Минпромторга запустил новую производственную линию завода «Мейджерпак» в Сургуте. Этот проект увеличивает мощности завода на 30% и укрепляет позиции Югры как центра высокотехнологичного производства. Югра активно развивает контакты с партнёрами из стран БРИКС и ШОС. На IT-форуме в Ханты-Мансийске прошла встреча губернатора с руководителями международных СМИ стран БРИКС+, что способствует укреплению имиджа региона на международной арене.

«Клю­че­вой за­да­чей гу­бер­на­то­ра Югры Рус­ла­на Ку­ха­ру­ка ста­но­вит­ся ре­а­ли­за­ция на ре­ги­о­наль­ном уровне стра­те­гии Крем­ляпо укреп­ле­нию тех­но­ло­ги­че­ско­го су­ве­ре­ни­те­та, кад­ро­во­го по­тен­ци­а­ла, про­до­воль­ствен­ной без­опас­но­сти стра­ны, – резюмируют авторы доклада. – Эти при­о­ри­те­ты су­ще­ствен­но рас­ши­ря­ют по­тен­ци­ал ХМАО во вза­и­мо­дей­ствии с фе­де­раль­ным цен­тром и — при со­хра­не­нии спе­ци­аль­но­го вни­ма­ния к неф­те­га­зо­во­му сек­то­ру окру­га — со­зда­ют но­вые воз­мож­но­сти для раз­ви­тия вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей, АПК и об­ра­зо­ва­тель­ных цен­тров Югры, в том чис­ле на пер­спек­ти­ву 2030-2040-х го­дов».