С 2025 года окружное УКС станет единым заказчиком соцобъектов в ХМАО

С 2025 года строительство школ, детских садов, больниц и спортивных объектов в Югре будет сосредоточено в руках окружного управления капитального строительства. Такое решение принял губернатор округа Руслан Кухарук, сообщил заместитель главы Азат Ислаев в своих соцсетях.

«По решению губернатора округа Руслана Николаевича Кухарука с 2025 года Управление капстроительства округа становится единым заказчиком для строительства школ, детских садов, спортивных и медицинских сооружений. Большинство объектов, которые будут возводиться в муниципалитетах Югры с привлечением федерального и регионального финансирования будут находиться под контролем округа», – говорится в посте.

Это решение позволит усилить контроль за реализацией проектов и оптимизировать сроки их выполнения. Так, власти будут стремиться к тому, чтобы от момента принятия решения о строительстве до ввода объекта в эксплуатацию проходило не более тысячи дней.