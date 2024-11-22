В Югре обсудили качество исполнения нацпроектов

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития региона. В центре внимания — итоги реализации государственных программ и национальных проектов за 10 месяцев 2024 года, а также ситуация на региональном рынке труда.

Руслан Кухарук подчеркнул значимость работы над национальными проектами, отметив, что впереди формирование новых инициатив, которые начнут реализовываться с 2025 года: «В настоящий момент идет большая работа по формированию новых национальных проектов, которые будут реализовываться в нашей стране с 1 января 2025 года. Вместе с тем, сегодня активный период подведения итогов тех национальных проектов, которые были ориентированы по многим направлениям развития нашей страны. В этом отношении у Югры результаты позитивные».

Заместитель губернатора и директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев сообщил, что уровень исполнения расходных обязательств по 24 государственным программам на 1 ноября составил 70,9%. «В 2023 году уровень исполнения был 69,1%, мы приросли на 2%. Более того, выросла и сумма исполнения — 350,4 млрд рублей в прошлом году и 383 млрд рублей в текущем», — уточнил он. По его словам, в рамках госпрограмм реализуются 47 региональных проектов, входящих в 13 национальных проектов. Уровень их достижения составляет 99,87%. «Здесь мы занимаем восьмое место в Российской Федерации, что на 17 позиций выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом по девяти национальным проектам уровень достижения уже составляет 100%», — добавил Афанасьев.