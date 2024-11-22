Губернатор Югры вошел в президиум регионального политсовета «Единой России»

В Ханты-Мансийске прошла ХХХVII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие Губернатор Югры Руслан Кухарук и член Совета Федерации Александр Новьюхов. Основными темами стали итоги работы регионального отделения партии за 2024 год и постановка задач на 2025 год.

Открывая конференцию, Руслан Кухарук напомнил, что мероприятие проходит в преддверии одной из крупнейших избирательных кампаний 2026 года. Тогда предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Думы Югры и Тюменской областной Думы. «В наше непростое время важно, чтобы во всех уровнях власти были ответственные люди, умеющие организовать эффективную работу», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что «Единая Россия» ведет активную работу по ключевым направлениям развития Югры. Одной из успешных инициатив, по словам секретаря регионального отделения Бориса Хохрякова, остается программа «Карта развития Югры». В ее составе — 783 проекта, охватывающие 14 направлений, включая благоустройство, медицину, культуру, образование и спорт. На сегодня реализовано 38% проектов, еще 79 будут завершены до конца года. Для контроля за их выполнением в 2024 году в рамках проекта «Партийный десант» было проинспектировано 324 объекта в 22 муниципалитетах.

На конференции также приняли ряд кадровых решений. В региональный политсовет партии вошли губернатор Югры Руслан Кухарук, глава Сургута Максим Слепов, глава Покачей Виктор Таненков, депутат окружной думы Дмитрий Аксенов и глава Октябрьского района Сергей Заплатин. В президиум политсовета избраны Руслан Кухарук и Максим Слепов.

«Предстоит принять много решений для реализации задач, которые ставят жители Югры. Вхождение в данный коллегиальный орган — это еще одна возможность быть ближе к тем людям, которые представляют интересы земляков на всех уровнях власти», — добавил губернатор.

Сегодня численность регионального отделения партии насчитывает более 24,2 тысячи членов и почти 8,5 тысячи сторонников. Конференция стала важной площадкой для подведения итогов и определения приоритетов дальнейшей работы в интересах жителей региона.