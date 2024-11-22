Полицейские Югры задержали 18-летнего хакера, оформлявшего кредиты на россиян

Сотрудники Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по ХМАО задержали 18-летнего жителя Дагестана, который взламывал аккаунты на Госуслугах и оформлял на граждан микрокредиты.

«Полицейские установили, что злоумышленник приобрел в теневом сегменте Интернета базу данных, содержащую сохраненные логины, пароли и персональные данные не менее сотни граждан. Далее фигурант, используя открытые источники, собирал досье на потенциальную жертву, проверяя в том числе кредитные истории», – сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

После подбора пароля хакер авторизовывался в аккаунтах Госуслуг и оформлял микрокредиты. Деньги выводились на его личные счета.

В настоящий момент известно о десяти пострадавших, среди которых четверо жителей Югры и шестеро из других регионов России. Общий ущерб составил около 100 тыс рублей.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).