Губернатору Югры понравилась идея объявить 2025-й Годом исторического наследия

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043227"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820354"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=saqXrpFwjt0FVrtovSpwohVipH1Fj6tfRbae1ztUg/MYOAhz7zhzDdYod06ggcULZ/jIQ/3AqkhRQgFQIaCNcA28ntn5YahJIFGzF9+llGHkZ7cnPCGuLIcOBuIuTnPO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=saqXrpFwjt0FVrtovSpwohVipH1Fj6tfRbae1ztUg/MYOAhz7zhzDdYod06ggcULZ/jIQ/3AqkhRQgFQIaCNcA28ntn5YahJIFGzF9+llGHkZ7cnPCGuLIcOBuIuTnPO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "6eecacf753c0bfcb997c0f17536a4366.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:07"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043272"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820398"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dbRyOSjddn5auPGUxGPOluqmeDvelczmfkyZeZ/xIOCOOb+FvxjGTQ0sBbabHTM0ZhkwkkwpFDAvVLNEP7sbHaH+afF3mPVTg/othNOWO7AihiDBkCPZe+y0ETUTQtRx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dbRyOSjddn5auPGUxGPOluqmeDvelczmfkyZeZ/xIOCOOb+FvxjGTQ0sBbabHTM0ZhkwkkwpFDAvVLNEP7sbHaH+afF3mPVTg/othNOWO7AihiDBkCPZe+y0ETUTQtRx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ff4dc614b03bb8096e19881b7dfbf1cd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043272"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820398"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dbRyOSjddn5auPGUxGPOluqmeDvelczmfkyZeZ/xIOCOOb+FvxjGTQ0sBbabHTM0ZhkwkkwpFDAvVLNEP7sbHaH+afF3mPVTg/othNOWO7AihiDBkCPZe+y0ETUTQtRx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dbRyOSjddn5auPGUxGPOluqmeDvelczmfkyZeZ/xIOCOOb+FvxjGTQ0sBbabHTM0ZhkwkkwpFDAvVLNEP7sbHaH+afF3mPVTg/othNOWO7AihiDBkCPZe+y0ETUTQtRx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ff4dc614b03bb8096e19881b7dfbf1cd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043227"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820354"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=saqXrpFwjt0FVrtovSpwohVipH1Fj6tfRbae1ztUg/MYOAhz7zhzDdYod06ggcULZ/jIQ/3AqkhRQgFQIaCNcA28ntn5YahJIFGzF9+llGHkZ7cnPCGuLIcOBuIuTnPO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=saqXrpFwjt0FVrtovSpwohVipH1Fj6tfRbae1ztUg/MYOAhz7zhzDdYod06ggcULZ/jIQ/3AqkhRQgFQIaCNcA28ntn5YahJIFGzF9+llGHkZ7cnPCGuLIcOBuIuTnPO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "6eecacf753c0bfcb997c0f17536a4366.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:07"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  100,6798   EUR  106,0762  

Новости

  • ​На встрече Руслана Кухарука с единороссами стало известно, чему будет посвящен наступающий год в Югре

    ​На встрече Руслана Кухарука с единороссами стало известно, чему будет посвящен наступающий год в Югре

    21 ноября в 22:43
    210 0
  • ​Тюменскую область посетили деловые партнеры из Китая

    ​Тюменскую область посетили деловые партнеры из Китая

    21 ноября в 20:36
    225 0
  • Александр Моор: Тюменский АПК – современный и конкурентоспособный

    Александр Моор: Тюменский АПК – современный и конкурентоспособный

    21 ноября в 20:33
    213 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#364 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=cUTw/mtKNsViH2MpblaWnJadweYJxWGSglA6PEqKStYXbtiuiqeziDzxYn+65eLMGW51gTSAQ40vx44t68w82WSGVEolShRLOKsGqXW7Xdq3IwwnYerrQJm9kHnVKKBO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=cUTw/mtKNsViH2MpblaWnJadweYJxWGSglA6PEqKStYXbtiuiqeziDzxYn+65eLMGW51gTSAQ40vx44t68w82WSGVEolShRLOKsGqXW7Xdq3IwwnYerrQJm9kHnVKKBO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#364 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=cUTw/mtKNsViH2MpblaWnJadweYJxWGSglA6PEqKStYXbtiuiqeziDzxYn+65eLMGW51gTSAQ40vx44t68w82WSGVEolShRLOKsGqXW7Xdq3IwwnYerrQJm9kHnVKKBO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=cUTw/mtKNsViH2MpblaWnJadweYJxWGSglA6PEqKStYXbtiuiqeziDzxYn+65eLMGW51gTSAQ40vx44t68w82WSGVEolShRLOKsGqXW7Xdq3IwwnYerrQJm9kHnVKKBO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#364 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=cUTw/mtKNsViH2MpblaWnJadweYJxWGSglA6PEqKStYXbtiuiqeziDzxYn+65eLMGW51gTSAQ40vx44t68w82WSGVEolShRLOKsGqXW7Xdq3IwwnYerrQJm9kHnVKKBO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=cUTw/mtKNsViH2MpblaWnJadweYJxWGSglA6PEqKStYXbtiuiqeziDzxYn+65eLMGW51gTSAQ40vx44t68w82WSGVEolShRLOKsGqXW7Xdq3IwwnYerrQJm9kHnVKKBO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#368 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
  • ​Тюменская область признана лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

    ​Тюменская область признана лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

    21 ноября в 20:29
    219 0
  • ​В Тюменской области создадут медико-фармацевтический кластер

    ​В Тюменской области создадут медико-фармацевтический кластер

    21 ноября в 20:23
    213 0
  • ​Александр Моор подвел итоги работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

    ​Александр Моор подвел итоги работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

    21 ноября в 20:19
    208 0
  • ​300-летие тюменского ковра отметят фестивалем

    ​300-летие тюменского ковра отметят фестивалем

    21 ноября в 20:15
    218 0
  • В Югре появится интеллектуальная транспортная система

    В Югре появится интеллектуальная транспортная система

    21 ноября в 17:27
    287 0
  • Россиянин стал учеником гадалки и обманул ее на два миллиона рублей

    Россиянин стал учеником гадалки и обманул ее на два миллиона рублей

    21 ноября в 16:51
    306 0
  • 80% меда в России оказалось подделкой

    80% меда в России оказалось подделкой

    21 ноября в 16:12
    283 0
  • На автобусном маршруте №18 в Сургуте заменят перевозчика

    На автобусном маршруте №18 в Сургуте заменят перевозчика

    21 ноября в 15:32
    417 0
  • ​Скандал в Сургуте: кондуктор автобуса предложила пассажирке сдать ребенка в детдом

    ​Скандал в Сургуте: кондуктор автобуса предложила пассажирке сдать ребенка в детдом

    21 ноября в 14:41
    486 0
  • ​Шесть лет и три миллиарда: в Думе Сургута обсудили, как отремонтировать все школы

    ​Шесть лет и три миллиарда: в Думе Сургута обсудили, как отремонтировать все школы

    21 ноября в 14:12
    308 0
Больше новостей
Больше опросов

​На встрече Руслана Кухарука с единороссами стало известно, чему будет посвящен наступающий год в Югре

Губернатору Югры понравилась идея объявить 2025-й Годом исторического наследия

​На встрече Руслана Кухарука с единороссами стало известно, чему будет посвящен наступающий год в Югре
Фото admhmao.ru

Сегодня в Ханты-Мансийске проходит II Форум первичных отделений Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия», объединивший порядка 600 участников в очном и онлайн-форматах. На мероприятии обсуждались ключевые проекты и инициативы, направленные на повышение качества жизни в регионе.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул значимость первичных отделений партии как основы работы с жителями, отметив их ключевую роль в реагировании на запросы граждан и развитии муниципалитетов. «Сегодня, при решении тех серьезных задач, которые нам адресует партия, которые ставит президент нашей страны Владимир Путин, важен вклад каждого члена первичного отделения «Единой России». На вас – колоссальная нагрузка, но вы взяли на себя миссию объединять людей и воплощать в жизнь важные для страны и региона решения», — заявил глава региона.

В рамках форума обсуждалась идея объявить 2025 год Годом исторического наследия. С инициативой выступила секретарь первичного отделения №4 из Пыть-Яха Руслана Шлыкова, подчеркнув важность сохранения памяти о героях прошлого и настоящего. «Имена наших настоящих героев и память о героях прошлого должны быть сохранены в истории. В этом сила России», — отметила Шлыкова.

Руслан Кухарук поддержал предложение, подчеркнув его актуальность: «Эта инициатива достойна того, чтобы быть вынесенной на народное голосование, где её смогут оценить все жители автономного округа. Уверен, её поддержит большинство».

Секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков напомнил, что 2024 год объявлен Годом первичных отделений, отметив их фундаментальную роль в партийной работе. «Первичные отделения являются основой взаимодействия с людьми и развития муниципалитетов», — подчеркнул Хохряков.

Участники форума представили проекты, которые уже вышли на региональный и федеральный уровни. Среди них — «Музей трудовых династий», поддержанный Президентом России Владимиром Путиным и полномочным представителем Президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Проект был открыт на ВДНХ в Москве.

Форум завершился торжественной церемонией вручения благодарственных писем от имени Губернатора Югры за активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность и помощь участникам специальной военной операции. Также были отмечены достижения в реализации социальных и гуманитарных проектов в регионе.


нравится (0) не нравится (0)
21 ноября в 22:43, просмотров: 211, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Скандал в Сургуте: кондуктор автобуса предложила пассажирке сдать ребенка в детдом 486
  2. ​Похолодание будет недолгим: в ХМАО прогнозируют теплую зиму 482
  3. На автобусном маршруте №18 в Сургуте заменят перевозчика 417
  4. На улице Аэрофлотская в Сургуте произошло ДТП с участием автобуса СПОПАТа 414
  5. ​В Сургуте водитель отвлекся и врезался в столб 397
  6. ​Черная пятница в Levi’s: сургутяне смогут выбрать одежду из широкого ассортимента бренда 365
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 ноября? // АФИША 347
  8. ​Падение цен: в Югре подешевели продовольственные товары 331
  9. ​Руслан Кухарук обсудил с Маратом Хуснуллиным главные транспортные стройки Югры 323
  10. ​Страшное ДТП на трассе ХМАО унесло жизнь одного человека 317
  1. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3038
  2. ​И не просите! 1894
  3. Вирус коксаки и микоплазменная пневмония — что важно знать родителям 1875
  4. Был бы мэр, а статья найдётся 1818
  5. Депутат Владимир Болотов: об управлении Сургутом, цифровизации и проблемах местного самоуправления 1686
  6. ​Годы партийного лидерства 1553
  7. ​Сургут глазами жителей: что предлагают горожане вместо официального генплана 1436
  8. ​СМИ: в ТРЦ «Аура» в Сургуте задержали целый автобус мигрантов 1287
  9. ​В Сургуте осталось снести 25 аварийных домов и расселить 19 семей 1257
  10. ​Давайте сначала от поля и речки! 1252
  1. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6136
  2. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6112
  3. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 4869
  4. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 4441
  5. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3427
  6. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 3301
  7. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3038
  8. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 2920
  9. ​Малые архитектурные интересности, промышленный туризм и новая жизнь хрущевок – урбанистические ноу-хау для Сургута 2818
  10. ​Жертвами пожара в СОТ «Прибрежный-3» Сургута стали четыре человека, в том числе два ребенка 2620

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика