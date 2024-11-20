Югра удостоена высшей награды за достижения в дорожной отрасли

Югра получила высшую отраслевую награду – «Золотой каток», которая ежегодно присуждается регионам-лидерам по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Награду губернатору Югры Руслану Кухаруку вручил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на церемонии в рамках «Транспортной недели» в Москве.

Оценка регионов проводилась по таким критериям, как достижение целевых показателей, соблюдение исполнительской дисциплины, организация информационного сопровождения и взаимодействие с общественностью. Также учитывалась работа с федеральными органами, включая Минтранс России и «Росавтодор».

Марат Хуснуллин подчеркнул значимость национального проекта: с 2018 года было отремонтировано свыше 150 тыс. км дорог, приведена в нормативное состояние дорожная сеть 105 городских агломераций, уложено почти 1 млрд кв. м асфальтобетона.

Особо зампред отметил вклад Югры в развитие дорожной инфраструктуры.

В 2023 году в Югре отремонтировали 211,4 км дорог, из них 61,3 км – в рамках национального проекта. Работы проводились на ключевых трассах региона, включая «Уренгой – Надым – Советский» и «Сургут – Нижневартовск».

Продолжается строительство крупного мостового перехода через Обь в районе Сургута, готовность которого составляет 59%. Новый мост перераспределит транспортные потоки и обеспечит круглосуточное движение тяжеловесных транспортных средств, укрепляя транспортные коридоры «Арктика – Азия» и Северный широтный коридор.

На 2025 год запланирован ремонт более 180 км дорог, из которых 97 км – в рамках нацпроекта, а также строительство и реконструкция еще 73 км. «На следующий год у нас планы не менее грандиозные–- в два раза увеличить количество дорог, которые будут построены и отремонтированы. Финансирование на эти цели предусмотрено в новой региональной транспортной программе и в проекте окружного бюджета», – отметил губернатор Руслан Кухарук.

Югра не впервые получает награды за успехи в дорожной отрасли. В 2021 году регион стал победителем в номинации «Прорыв года», а в 2023-м был удостоен диплома за прогресс в реализации нацпроекта.

Югра продолжает демонстрировать высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективности, создавая безопасные и качественные дорожные условия для жителей и укрепляя транспортную инфраструктуру России.