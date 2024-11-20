Губернатор Югры встретился с представителями Пакистана и Казахстана

В Ханты-Мансийске продолжается Югорский экономический форум. Губернатор автономного округа Руслан Кухарук поделился со своей аудиторией в соцсетях важнейшими событиями, которые произошли в рамках этого мероприятия.

Среди них – обсуждение торгово-экономических связей с Исламской Республикой Пакистан. Полномочный Министр по торговле и инвестициям посольства Пакистана в РФ Шукат Хайят выразил интерес к наращиванию объемов товарооборота с Югрой. Глава региона подчеркнул, что Югра может предложить продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплекса, в то время как Пакистан готов поставлять сельскохозяйственную и кожевенную продукцию, текстиль, спортивные товары и медицинские изделия. Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, учитывая, что Пакистан уже более года закупает российскую нефть и планирует увеличить объемы поставок.

С генеральным консулом Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, включая разработку совместных образовательных программ. Такие инициативы позволят студентам из Югры и Казахстана получать двойные дипломы, что будет способствовать укреплению кадрового потенциала обеих сторон. Руслан Кухарук отметил, что более 28 тысяч компаний с российским участием зарегистрировано в Казахстане, из которых почти 4 тысячи появились за последний год благодаря активному развитию двусторонних отношений и бизнес-сотрудничеству.

Особое внимание на форуме было уделено креативной экономике. С директором дивизиона развития креативной экономики АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Екатериной Черкес-Заде обсуждалась система поддержки креативных индустрий в Югре. Руслан Кухарук подчеркнул, что креативные инициативы и инновационные проекты играют важную роль в стратегии экономического развития региона, способствуя созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.