В Когалыме в ДТП пострадали два человека

Накануне, 19 ноября, в Когалыме произошло ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации Госавтоинспекции Югры, «Ford» 60-летний водителя врезался в КамАЗ.

«Около 13:55 на улице Центральная в городе Когалым, 60-летний водитель «Ford», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «КАМАЗ», движущимся по главной дороге», − говорится в сообщении.

В результате аварии 64-летний и 45-летний пассажиры легкового автомобиля получили травмы.

За минувшие сутки на дорогах ХМАО зарегистрировали три ДТП, в которых двое человек погибли и трое − пострадали.

Ранее на трассе «Сургут − Нижневартовск» случилась смертельная авария. По предварительной информации, погибшими в этом ДТП являются два сотрудника ГИБДД.