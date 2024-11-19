В кардиоцентре Югры прооперировали двоих детей с врожденной аномалией сердца

За одну неделю ноября в кардиоцентр Югры поступило два мальчика с синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. WPW-синдром может долгое время совсем не проявляться, но в редких случаях представляет угрозу для жизни, говорится в пресс-релизе медучреждения.

«У семилетнего пациента Кирилла из поселка Междуреченского не было специфических проявлений и жалоб. Врачей насторожил результат электрокардиографии, которую ребенку выполнили в рамках рядового медицинского осмотра для допуска на занятия в спортивной секции ‒ мальчик увлекается дзюдо. Любимое хобби и помогло выявить опасный синдром», ‒ указали в сообщении.

Юного пациента госпитализировали в новое детское кардиохирургическое отделение и начали лечение. Для устранения WPW-синдрома применили радиочастотную абляцию (РЧА) ‒ это малоинвазивная процедура, выполняемая в рентген-операционной.

«Через небольшие проколы в сосудах в полости сердца вводятся катетеры для точечного воздействия током на аномальные участки. В момент операции мы проводим электрокардиографию для контроля состояния и определения эффективности проводимого лечения. Как правило, операция РЧА не вызывает болезненных ощущений. Несмотря на определенные нюансы, связанные с юным возрастом пациентов, все прошло в штатном порядке, без осложнений», ‒ пояснил оперирующий аритмолог Денис Моргунов.

Вторым пациентом был 12-летний подросток из Нефтеюганска. Его госпитализировали с жалобами на учащенное сердцебиение. ЭКГ подтвердило наличие WPW-синдрома.

«После успешно проведенного оперативного лечения юные пациенты выписаны домой. В дальнейшем они будут наблюдаться у детского кардиолога по месту жительства. По завершении реабилитационного периода ребята смогут вести привычный образ жизни, в том числе заниматься спортом, но только после прохождения медицинского осмотра», ‒ добавили в сообщении.

Отметим, что за десять месяцев текущего года аритмологи Окружного кардиологического диспансера прооперировали более 900 пациентов, среди них 15 детей.