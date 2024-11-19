В Югре подведены итоги Акселератора технологических стартапов

В Ханты-Мансийске на главной сцене Югорского экономического форума состоялась торжественная церемония награждения победителей IV сезона Акселератора технологических стартапов в Югре. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и заместитель председателя правления по региональному развитию, главный управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин поздравили лучших участников и вручили им грантовые сертификаты по два миллиона рублей на реализацию своих инновационных проектов в регионе.

В 2024 году победителями стали:

Алина Савченко с проектом «Разработка ингибитора АСПО асфальтенового типа на основе ПАВ различного действия»;

с проектом «Разработка ингибитора АСПО асфальтенового типа на основе ПАВ различного действия»; Александр Тихонов с проектом «Разработка конденсационных водогрейных газовых котлов с теплообменниками из алюминиевых сплавов»;

с проектом «Разработка конденсационных водогрейных газовых котлов с теплообменниками из алюминиевых сплавов»; Виктория Облетова с проектом «Установка для извлечения солей редкоземельных элементов из подтоварной воды»;

с проектом «Установка для извлечения солей редкоземельных элементов из подтоварной воды»; Сергей Харламов с проектом «ЕДРО AI»;

с проектом «ЕДРО AI»; Константин Корольков с проектом «Огнестойкий бетон ОСБ-500».

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил значимость Акселератора для региона: «Растет число желающих принять участие в Акселераторе — это лучшее подтверждение тому, что конкурс является действенным механизмом запуска проектов, которые проходят путь от идеи до прототипирования. Эти проекты способствуют развитию нашего региона, и я рад видеть такую вовлеченность».

Программа Акселератора технологических стартапов в Югре проводится уже четвертый год подряд. Она организована Технопарком высоких технологий Югры совместно с Фондом «Сколково» при поддержке Правительства автономного округа. Акселератор направлен на развитие инновационных проектов, создание новых технологических компаний и рабочих мест, а также формирование регионального инновационного сообщества. В этом году в программу поступило 148 заявок из 36 регионов России, и 50 проектов были отобраны для участия.

Юрий Сапрыкин, главный управляющий директор Фонда «Сколково», подчеркнул уникальность сотрудничества с Югрой: «Регион по сути является заказчиком. Но наше партнерство не ограничивается только конкурсом. Оно носит системный характер. Технопарк Югры — наш надежный партнер и региональный оператор. Все проекты, попавшие в периметр этого конкурса, останутся в экосистеме «Сколково», и мы будем помогать им двигаться вперед».

Впервые в этом году программа была разделена на два потока: технологический и студенческий. Студенческий поток предназначен для студентов, аспирантов и молодых ученых с проектами на уровне идеи, вплоть до первых продаж или минимально жизнеспособного продукта (MVP). Технологический поток ориентирован на предпринимателей и разработчиков более зрелых проектов. Показательно, что три из пяти победителей представляют студенческий поток.

В рамках акселерационной программы участники прошли интенсивное обучение и практическую подготовку. Они принимали участие в мастер-классах, занимались с ведущими российскими трекерами, которые помогали им корректировать бизнес-модели и осваивать техники привлечения финансирования. Для студентов был организован отдельный трехдневный модуль, где они учились анализировать тренды, коммерциализировать разработки и создавать бизнес-модели.

На заключительном этапе программы, так называемом Демо-дне, 14 лучших участников представили свои проекты перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители Фонда «Сколково», региональных институтов развития и бизнеса. Пятеро победителей получили гранты на общую сумму 10 миллионов рублей от Правительства Югры. Проекты победителей будут сопровождаться Технопарком Югры и другими институтами развития, такими как Фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и Фонд содействия инновациям.

Организаторы отмечают, что участие в Акселераторе позволяет технологическим предпринимателям быстрее выходить на рынок и добиваться успеха. «Акселератор стал авторитетной площадкой с высоким уровнем доверия, где любой участник может найти партнеров и реализовать свою технологию в Югре», — подчеркнули они.

Акселератор в Югре продолжает демонстрировать важность и эффективность инновационных программ, способствующих развитию региона и стимулирующих молодых и опытных разработчиков на создание перспективных технологических решений.