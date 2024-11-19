Главное экономическое событие Югры текущей осени проходит в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске продолжается Югорский экономический форум, главное экономическое событие региона, объединившее представителей власти, бизнеса и научного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития экономики, привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства. Форум, который пройдет с 18 по 21 ноября, включает более 60 дискуссионных мероприятий.

В рамках первого дня губернатор Югры Руслан Кухарук ознакомился с выставочной экспозицией форума, расположенной возле конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо». Здесь представили автономный мобильный комплекс «Югра», инновационную разработку для ускоренной и эффективной работы с нефтяными скважинами. Комплекс создан исключительно из отечественных комплектующих и не имеет аналогов в России.

«Запланируем визит к вам на предприятие, чтобы оценить работу новой производственной линии и обсудить возможности для расширения производства», — сказал Руслан Кухарук, комментируя деятельность компании «Мейджерпак Югра», которая презентовала антикоррозийное покрытие для труб, использующихся в нефтяных и газовых скважинах. Производственная линия была запущена в Сургуте на полях выставки «ИННОПРОМ» в этом году.

Губернатор также принял участие в пленарном заседании Международного форума общественной дипломатии «Ответственность каждого за общее будущее», модератором которого выступил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Открывая заседание, Бельянинов поблагодарил организаторов форума и отметил высокий уровень проведения мероприятия, которое собрало иностранных делегатов и экспертов со всего мира.

Руслан Кухарук в своем выступлении подчеркнул значимость международного сотрудничества для региона и отметил меры поддержки, реализуемые в Югре: «В Югре действует ряд мер поддержки для граждан, которые сотрудничают с международными организациями в сферах народной дипломатии, образования, культуры, искусства и спорта. Для поддержки некоммерческих организаций, участвующих в укреплении культурно-гуманитарных связей с зарубежными партнерами, у нас создана экосистема грантовой поддержки».

Член Высшего Консультативного совета Ассамблеи народов Евразии и Африки, профессор Рашид Алимов, выступивший по видеосвязи, отметил важность Югры как площадки для обсуждения международных вопросов, касающихся энергетики, цифровизации и человеческого капитала: «Форумы в Югре помогают находить ответы на современные вызовы через взаимоуважительный диалог во имя лучшего будущего наших государств».

Генеральный секретарь Китайского комитета ШОС по добрососедству Чжэн Вый рассказала о предстоящем председательстве Китая в Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах, подчеркнув готовность пригласить югорскую делегацию на более чем сто мероприятий, посвященных актуальным вопросам. «Мы наблюдаем, как развивается Югра. Здесь мы чувствуем теплую поддержку со всех сторон», — отметила Чжэн Вый.

Югорский экономический форум продолжит свою работу, включая ряд стратегических и экспертных сессий, а также презентацию научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». Губернатор Югры планирует провести ряд рабочих встреч и примет участие в пленарном заседании, посвященном пространственному развитию территорий России.