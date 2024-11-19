В Югре вспоминают известного художника и почетного жителя Геннадия Райшева

В Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие постоянной экспозиции живописи «Обозревающий Землю», посвященной 90-летию со дня рождения заслуженного художника России и почетного жителя Югры Геннадия Райшева. Участие в мероприятии принял губернатор Югры Руслан Кухарук, который подчеркнул значимость художественного наследия мастера.

«Я поздравляю всех со знаменательным днем – 90-летием со дня рождения Геннадия Райшева, уникального человека, мастера художественного искусства, который внес существенный вклад в сохранение культуры народов, проживающих на югорской земле. Это еще одна возможность сказать слова благодарности великому человеку и тем людям, которые сохраняют его наследие», – отметил глава региона.

Выставка «Обозревающий Землю» объединяет картины, созданные художником в период с 1960-х по 2010-е годы. В своих произведениях Райшев отражал образы древней обско-угорской и русской сибирской культуры, создавая уникальный мир, насыщенный символами и культурными кодами Югры. Центральное место в экспозиции занимает фигура мифологического покровителя обских угров Мир-Сусне-хума – одного из главных персонажей, который вдохновлял художника.

Экспозиция не только демонстрирует художественное мастерство Райшева, но и дополняется цитатами автора, помогающими посетителям глубже понять его произведения и прочувствовать связь между творчеством художника и культурным наследием региона.

Руслан Кухарук подчеркнул, что галерея-мастерская Геннадия Райшева стала родным и значимым местом для художника, сосредоточившим в себе богатые традиции народов Югры: «Наша главная задача – создавать условия для сохранения традиций, культуры, языка тех самых сказаний, которые были основой для творчества автора».

На встрече губернатор также объявил о принятом решении учредить премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области изобразительного искусства имени Геннадия Степановича Райшева. Эта награда призвана подчеркнуть значимость поддержки талантливых деятелей культуры и искусства, которые продолжают и развивают традиции, заложенные мастером. Премия станет важной инициативой для поощрения художников, чьи работы несут в себе дух Югры и сохраняют культурное наследие региона.

Открытие выставки «Обозревающий Землю» стало значимым событием для культурного сообщества Югры и напомнило о важности творчества Геннадия Райшева, которое продолжает вдохновлять поколения и служить основой для изучения и сохранения богатой истории и культуры народов Севера.