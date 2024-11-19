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​Югра вновь приняла большой биатлон

В Ханты-Мансийске состоялись старты международной лиги клубного биатлона

​Югра вновь приняла большой биатлон
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Югре стартовал этап «ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона 2024». В первый день соревнований, 16 ноября, в Ханты-Мансийске состоялись мужской и женский масс-старты, которые привлекли внимание болельщиков и спортивных экспертов.

На мероприятии присутствовал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, который отметил значимость события для региона и выразил поддержку спортсменам. «Для Югры, Ханты-Мансийска сегодня настоящий спортивный праздник. Мы видим полные трибуны, и это, я думаю, только начало. Биатлон, лыжные гонки — наши виды спорта, их нужно поддерживать и делать так, чтобы это стало любимым национальным видом спорта», — сказал глава региона в эфире телеканала «Матч ТВ». Комментировал гонки российский телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев, который подчеркнул высокий уровень организации и личную вовлеченность губернатора в развитие спорта.

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь, включая титулованных биатлонистов, таких как призеры Олимпийских игр Александр Логинов, Антон Бабиков, Карим Халили, Эдуард Латыпов, а также чемпион Европы Петр Пащенко и участник чемпионата мира Никита Поршнев. Организаторы отметили особенность Кубка: биатлонисты защищают честь не своих регионов, а клубных команд, которые они сформировали самостоятельно.

В мужском масс-старте на дистанции 12,5 км победу одержал Карим Халили. Вторым финишировал Даниил Серохвостов, а третьим — Антон Смольский. В женской гонке масс-старта первое место завоевала Виктория Сливко, на втором месте оказалась Анастасия Шевченко, а третьей стала Анастасия Халили.

Губернатор Югры также рассказал о значительных планах по развитию спортивной инфраструктуры в регионе. «В Югре очень хорошая образовательная база — это, в первую очередь, спортивные школы. Для нас главное сейчас создать систему, которая позволит выявлять талантливых ребят не только в крупных городах региона, но и в небольших населенных пунктах. Мы видим, что наши все российские чемпионы — выходцы с небольших территорий. Необходимо поддерживать и тренеров чемпионов, наши сегодняшние соревнования как раз говорят об этом», — отметил Руслан Кухарук.

По словам главы региона, на основе обсуждений со спортсменами, тренерами и работниками сферы физической культуры и спорта уже сформировано техническое задание по обновлению спортивной инфраструктуры и созданию новых объектов. Эти инициативы направлены на улучшение условий для подготовки молодых спортсменов и поддержку профессионалов.

Напомним, что Международная лига клубного биатлона была создана в прошлом году с целью поддержки и развития биатлона в России на фоне продолжающегося отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).


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Сегодня в 13:20, просмотров: 227, комментариев: 0
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