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​В Югре юные изобретатели показали взрослым, как надо развивать инновации

В Югре наградили лучших юных изобретателей

​В Югре юные изобретатели показали взрослым, как надо развивать инновации
Фото investugra.ru

В Ханты-Мансийске состоялся финальный этап XII окружного конкурса детско-юношеского художественного творчества «Молодой изобретатель Югры». Соревнования стали ярким событием для 32 школьников в возрасте от 9 до 18 лет, которые приехали из 16 муниципальных образований региона, чтобы представить свои разработки в номинации «Инновационный проект». Пять участников из числа старших школьников и студентов сузов продемонстрировали свои навыки в дополнительной номинации «Индустриальный трек», работая над практическими задачами от партнеров конкурса, таких как Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В. И. Шпильмана, «Школа 21» Сургут и Югорский НИИ информационных технологий.

Соорганизатором конкурса выступило автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мастерская талантов „Сибириус“». В этом году молодые изобретатели представили множество проектов, направленных на решение актуальных задач. Среди них были разработки, облегчающие школьную жизнь: тренажер для исторических знаний, интерактивные карты движения школьных автобусов, система автоматизации звонков и объявлений в учебных заведениях, а также брелок для пропуска в школу.

Особое внимание уделили проектам, связанным с защитой природы и комфортом домашних питомцев. Юные инженеры предложили умный кошачий туалет, устройство для защиты птиц от ударов током на линиях электропередач и ряд других решений. В технологической повестке конкурса также были беспилотные аппараты, роботизированные модули, сверлильные станки и проекты, связанные с нефтяной отраслью, такие как автоматизация обследования газопроводов и модели безопасных АЗС.

Конкурс начался с теплых слов от организаторов. «Двенадцатый раз мы встречаемся в технопарке. Всем спасибо, что откликнулись и приехали. Хочу вам немного рассказать, кто такой изобретатель. Изобретатель пользуется всеми достижениями науки и технологиями, чтобы сделать этот мир лучше. Всем желаю успехов», – отметил на церемонии открытия исполняющий обязанности директора «Технопарк высоких технологий» и председатель жюри Александр Прокопьев.

Сергей Астафьев, заместитель директора мастерской талантов «Сибириус», выразил восхищение уровнем представленных проектов: «Я просто благодарен вам всем за то, что вы есть. Я смотрю на вас и вижу будущее. И в этом будущем лично мне и всей команде мастерской талантов не страшно, потому что вы невероятно крутые! То, чем вы занимаетесь, и то, как вы болеете своими проектами, здорово. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто ведет вас по этому пути, это ваши наставники».

По итогам презентаций жюри определило победителей в трех возрастных категориях номинации «Инновационный проект» и в «Индустриальном треке». Среди младших школьников первое место заняла команда из Лянтора с проектом «ЧистоСердечно», в средней возрастной группе победил Дмитрий Курепта из Югорска с лазерным тиром, а среди старших школьников лучшим признали Александра Малыгина из Урая, разработавшего систему автоматизации звонков и объявлений. В «Индустриальном треке» победил Руслан Муртазин из Сургута с WEB-сервисом контроля версий комбинаций Prompt + LLM-моделей.

За последние пять лет конкурс проводится при поддержке ведущих научных и промышленных организаций региона, таких как Научно-аналитический центр имени В. И. Шпильмана, Югорский НИИ информационных технологий, а также «Школа 21» и образовательные учреждения Югры. Партнеры помогают участникам не только советами, но и оценивают их идеи с позиции профессионалов.

«В их собственных глазах кратно растет престиж и ценность того направления, где им интересно и где они увлеченно проявляют себя. Нередко среди школьных разработок встречаются вполне оформленные, полноценные рабочие проекты, которые находятся в одном шаге от самостоятельного технологического стартапа», – подчеркнули организаторы конкурса.

Таким образом, «Молодой изобретатель Югры» остается одной из ключевых площадок для поддержки талантливой молодежи региона, помогая школьникам реализовывать свои амбициозные идеи и демонстрировать их перед профессиональным сообществом.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 225, комментариев: 0
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