Международный водный форум прошёл в Ханты-Мансийске

В Югре завершилась XXI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», финальным событием которой стал Международный водный форум. Он прошёл с 15 по 17 ноября в Ханты-Мансийске, собрав специалистов из России, Казахстана, Китая и других стран для обсуждения важнейших экологических вопросов, касающихся Обь-Иртышского бассейна, качества воды и устойчивого управления водными ресурсами.

Как отметил руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский, акция включала 46 мероприятий окружного уровня и более 11 тысяч муниципальных инициатив, посвящённых сохранению водных ресурсов. Водный форум стал логичным завершением этой программы, направленной на решение общих экологических проблем.

На трёхдневное мероприятие прибыли представители университетов, ассоциированных школ ЮНЕСКО, международной организации «Северный Форум», АНО «Чистая Арктика», Русского географического общества, а также федеральных и региональных органов власти и промышленных предприятий. Участники форума обсудили предупреждение и прогнозирование природных и техногенных рисков, а также передовые решения для развития водной среды Обь-Иртышского бассейна.

«Глобальное и региональное изменение климата с каждым годом увеличивает общие для России, Казахстана и Китая проблемы качественного водообеспечения. В XXI веке обеспечение качественной водой выходит на первый план, опережая по значимости многие другие вопросы», — подчеркнул начальник ситуационного центра Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Варакин. Он добавил, что необходимы совместные решения с учётом интересов всех стран и долгосрочная стратегия управления водными ресурсами.

Ключевым мероприятием форума стала научно-практическая конференция с международным участием, где обсуждались водные и экологические проблемы бассейна. Заместитель генерального директора АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования» Азат Зубайдуллин отметил: «Экологические проблемы, особенно с водными объектами, становятся всё серьёзнее. Необходимо очищать, восстанавливать и вводить их в экосистемный оборот, чтобы улучшать благополучие нашей природы».

Эксперты указали на значительную антропогенную нагрузку на Обь-Иртышский бассейн, связанную с промышленной деятельностью, судоходством и сбросом стоков. Однако в Югре реализуется комплекс мер по снижению этой нагрузки. Правительство региона активно взаимодействует с нефтегазовыми компаниями, заключая соглашения о природоохранных программах и организовывая мониторинг состояния окружающей среды.

Ковалевский также рассказал о приоритетном проекте «Сохранение сибирского осетра», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология». За пять лет в реки бассейна было выпущено более 17 миллионов мальков сибирского осетра, а также молодь муксуна, нельмы, чира и стерляди. «Югра активно участвует в очистке берегов рек, и каждый год наш регион занимает лидирующие позиции в общероссийских рейтингах активности», — добавил он.

Райхан Бейсенова, проректор Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, отметила важность сотрудничества: «Мы подписываем договор с Югорским государственным университетом для академической мобильности студентов и научного сотрудничества. Возможно, в будущем появится программа двух дипломов — казахстанского и российского».

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сообщил, что Югра инициировала включение реки Оби в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. «Мы уже подготовили предложения по реконструкции и строительству объектов водоотведения, которые влияют на состояние Обь-Иртышского бассейна», — подчеркнул он.

Форум также стал площадкой для обсуждения экологических вопросов Арктической зоны, в состав которой в этом году вошли два района Югры. Андрей Нагибин, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика», отметил: «Югра должна активно участвовать в проекте, в том числе со своими экологическими программами и корпоративными волонтёрами».

Таким образом, Международный водный форум и экологическая акция «Спасти и сохранить» продемонстрировали значимость объединения усилий разных стран и регионов для сохранения водных ресурсов и улучшения экологической ситуации в одном из крупнейших речных бассейнов мира.