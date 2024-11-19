Прокуратура ХМАО наказала учреждение, которое задержало зарплату подросткам

В Мегионе бухгалтера и директора одного из муниципальных учреждений города привлекли к ответственности за задержку зарплаты подросткам во время летней подработки. Об этом говорится на сайте прокуратуры ХМАО.

«Подростки в летнее время осуществляли трудовую деятельность в одном из муниципальных учреждений города. Однако после их увольнения окончательный расчет с ними произведен с нарушением установленного законом срока. По постановлению прокуратуры главный бухгалтер привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27. КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений)», ‒ указали в сообщении.

Также прокурор Мегиона привлек директора учреждения к дисциплинарной ответственности.