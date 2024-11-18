На трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП

В минувшую субботу, 16 ноября, на автодороге «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошло ДТП, в котором погиб 30-летний водитель «ВАЗа». По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с другим автомобилем.

«Около 23:20 на 27 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск. Подъезд к г. Сургут» в Нефтеюганском районе, 30-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, по неустановленным причинам, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Nissan», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии также пострадали пассажирка «ВАЗ» и пассажирка «Nissan».

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб, 11 − получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.