В Югре дороги станут посыпать солью, а не песко-соляной смесью

Группа компаний «Северавтодор» внедряет новый способ для зимнего содержания автомобильных дорог в Югре. Теперь покрытие будут поливать соляной смесью, а не песком, говорится в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«Действительно, этот способ [песок] справляется с гололедицей на дорогах, однако при сильных морозах приходится сыпать смесь гуще, пачкаются дорожные знаки, загрязняются фары машин, а весной всё это превращается в грязную кашу, засоряются ливневые канализации. В этом сезоне филиал №5 АО «ГК «Северавтодор», который базируется в Ханты-Мансийске, начал применять на дорогах в черте города чистую техническую соль, смоченную рассолом», – указали в сообщении.

Так, на базе филиала №5 смонтировали солерастворный узел, на котором готовят рассол, а также закупили необходимую технику и оборудование.