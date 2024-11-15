В Ханты-Мансийске состоялась экспертная сессия о будущем коренных народов Севера

В Югре прошла двухдневная экспертная сессия «Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера», организованная во исполнение поручения губернатора автономного округа Руслана Кухарука. Мероприятие состоялось 12 по 13 ноября в Ханты-Мансийске на базе галереи-мастерской хантыйского художника Геннадия Райшева, что символично в год его 90-летия. Сессия собрала около 100 участников, включая представителей общин коренных народов, органов власти, муниципалитетов, а также экспертов в области устойчивого развития и социальной политики.

Основной целью сессии является анализ и совершенствование существующих мер поддержки, направленных на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера. Как подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук, важно оценить востребованность действующих программ и предложить новые решения, которые будут отвечать запросам коренных народов.

Александр Новьюхов, сенатор Российской Федерации и первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в своем выступлении напомнил, что многие инициативы, выработанные на предыдущих сессиях, уже воплощены в жизнь. «Это один из удачных механизмов взаимодействия между всеми сторонами, понятный диалог, необходимый как для законодателей, так и для нас, коренных народов. В правозащитной и общественной деятельности популярен принцип: „Ничего для нас без нас“. Важно, что представители коренных народов Югры со всех территорий сегодня сами формируют повестку решений, крайне необходимых им», – отметил Новьюхов.

На сессии особое внимание уделено форсайт-планированию, которое поможет выработать стратегическое видение развития для народов ханты, манси и ненцев. Участники обсуждают проекты по сохранению культурного наследия, традиционного образа жизни, а также меры поддержки молодых оленеводов. Экспертные треки возглавляет известный бизнес-тренер Валерия Матвиенко, представляющая Ассоциацию лидеров социальных проектов Югры.

Еремей Айпин, заместитель председателя Думы Югры и глава Ассамблеи представителей коренных народов, подчеркнул, что необходимо применять системный подход в управлении делами коренных малочисленных народов. «Первая задача — тактическая, чтобы понять, куда нам двигаться. Вторая задача — стратегическая: определить, что мы должны сделать для достижения целей. Все рекомендации и предложения, которые будут высказаны, будут проработаны и приняты для дальнейшего совершенствования нашей системы работы с коренными народами Югры», — заявил Айпин. Он также отметил, что работа сессии будет способствовать разработке конкретных предложений, которые рассмотрит Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры. Одной из ключевых инициатив станет введение дополнительных мер поддержки для молодых оленеводов, чтобы сохранить традиционное хозяйствование в условиях современных вызовов.

Сессия стала не только местом для обсуждения, но и площадкой для обмена успешными практиками. Светлана Салтанова, юрист и специалист по национальной политике администрации Урая, рассказала, что у их города есть запрос на сохранение кондинского диалекта мансийского языка. «В городе есть несколько специалистов-филологов, они работают в детском саду, знакомят ребят с национальной культурой. Надеемся, что на сессии удастся ознакомиться с практиками других организаций, где уже преподается традиционный язык на уровне детского сада», — поделилась эксперт.

Важность сессии подчеркнула и общая атмосфера диалога, в котором коренные народы могут высказывать свои нужды и предлагать решения. Мероприятие не только собирает представителей коренных народов, но и вовлекает экспертов, муниципальные и региональные органы власти в конструктивное обсуждение.

Подведение итогов и выработка предложений станет основой для дальнейших действий по поддержке коренных народов Югры, что подчеркнули участники, отметив значение сессии как важного этапа в развитии и сохранении уникального культурного и экономического наследия региона.