«Газпром нефть» поддерживает социальные и просветительские проекты в Югре

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с начальником департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть» Александром Дыбалем, на которой обсудили перспективные направления сотрудничества в рамках соглашения, заключенного в 2016 году и намеченного к продлению в 2025 году.

«Газпром нефть» остается стратегическим партнером Правительства автономного округа, и в новом соглашении будут отражены не только вопросы реализации производственных и социальных программ, но и меры поддержки, которые Югра готова оказывать для разработки научных подходов в области трудноизвлекаемых запасов нефти. «Сегодня мы обсуждаем позиции, которые должны быть отражены в новом соглашении о сотрудничестве. Это вопросы, которые связаны не только с реализацией производственных программ, социального направления, но, в том числе, меры поддержки, которые со своей стороны округ также готов оказывать, чтобы компания могла сконцентрировать свои ресурсы для разработки научных подходов в части трудноизвлекаемых запасов нефти», – отметил Руслан Кухарук.

С момента заключения соглашения в 2016 году «Газпром нефть» активно поддерживает Югру, участвуя в реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов. Среди них – ежегодный Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица», проекты по поддержке коренных малочисленных народов Севера, а также благоустройство и ремонт социальных объектов.

В числе новых инициатив, достигнутых на полях Петербургского международного экономического форума – 2024, – проект создания постоянной экспозиции «Энергия будущего» в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. В рамках этой концепции, которая займет три зала на первом этаже музея, посетителям представят современный взгляд на нефть и ее роль в науке и промышленности.

Первый зал, «Энергия изнутри», познакомит гостей музея с процессами образования нефти, произошедшими миллионы лет назад, и с технологическими вызовами, которые возникают при ее добыче. Второй зал, «Энергия креатива», покажет современные инновации в геологоразведке, включая работу с цифровыми данными и создание виртуальных двойников месторождений. Третий зал, «Энергия людей», продемонстрирует перспективы развития профессий в нефтяной отрасли, подчеркивая нефть как источник возможностей.

Открытие этой экспозиции запланировано на сентябрь 2025 года и будет приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой отрасли. В дальнейшем «Газпром нефть» намерена продолжить преобразование музея, создавая современный научно-популярный центр в Сибири. Совместно с художественными кураторами компания разрабатывает концепцию обновленного музея, включая зонирование и модернизацию в течение следующих трех лет.

«Проект, который мы сейчас начинаем, – это трансформация музея геологии, нефти и газа в музей международного уровня – интерактивный, мультимедийный. Вместе с регионом в течение нескольких лет мы хотим превратить его в ведущее российское выставочное пространство, которое будет рассказывать о нефти и газе так, чтобы это было интересно всем», – поделился Александр Дыбаль.