Главврач из Салехарда стал новым директором депздрава Югры

В ХМАО назначили нового руководителя депздрава. Им стал доктор медицинских наук Роман Паськов. Информация об этом появилась на сайте правительства региона, об этом также рассказал в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

«По удаленной связи принял участие в совещании при заместителе председателя Правительства РФ Татьяне Алексеевне Голиковой, где рассмотрели результаты нацпроекта «Здравоохранение». Наш регион активно работает над улучшением показателей нацпроекта, главное, конечно же, – обеспечить доступность медицинских услуг и их качество. Теперь это зона ответственности нового директора департамента здравоохранения Югры Романа Владимировича Паськова, распоряжение о его назначении подписал сегодня, — отметил глава региона. — Роман Владимирович имеет необходимый профессиональный и управленческий опыт. Долгое время возглавлял Тюменскую областную клиническую больницу №2, работал в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре, до приезда в Югру – трудился главным врачом Салехардской окружной клинической больницы. Врачебную практику совмещает с научной и преподавательской деятельностью. Как доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии-ортопедии Тюменской государственной медицинской академии принимал участие в подготовке кадров.

Приоритеты работы в нашем регионе определены на основе обратной связи от югорчан. Желаю Роману Владимировичу продуктивной работы в составе Правительства автономного округа».

Напоминаем, ранее главой депздрава в Югре был Алексей Добровольский. 7 октября он объявил о своем уходе с должности.