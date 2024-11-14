К концу года в Югре обустроят автозимники и ледовые переправы

В настоящее время в Югре обустраивают зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. Срок их готовности в основном зависит от погодных условий. Предполагается, что автозимники введут в эксплуатацию по контракту не позднее 25 декабря, говорится в группе «Управление автомобильных дорог Югры» во «ВКонтакте».

«Для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов в сезон 2024–2025 в Югре обустроят 2 464,03 км зимников, в том числе 24,199 км ледовых переправ. Для обеспечения транспортной доступности отдаленных территорий по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука в перечень зимних дорог добавлена новая дорога к деревне Соснина Нижневартовского района протяженностью четыре км», ‒ указали в сообщении.

Специалисты уже завезли необходимую технику и оборудование. Сейчас ведутся работы по проминке трассы автозимников и послойному намораживанию льда на ледовых переправах.