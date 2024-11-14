В ХМАО оштрафовали мэра за игнорирование просьб горожан

В Октябрьском районе выявили нарушения в деятельности администрации сельского поселения Перегребное. Как оказалось, один из местных жителей обратился к властям с просьбой отремонтировать окна в доме, однако, работы не были выполнены, сообщает прокуратура ХМАО.

«Установлено, что в администрацию поступило обращение гражданина по вопросу проведения ремонта окон в жилом помещении. Однако обращение заявителя рассмотрено главой поселения с нарушением установленного срока, ремонт окон не выполнен. Прокурором района в адрес главы поселения внесено представление, а также возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», ‒ указали в сообщении.

Главу сельского поселения привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Отметим, что после вмешательства прокуратуры в доме заявителя все же сделали ремонт окон.