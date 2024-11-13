Бюджет Югры поможет муниципалитетам расплатиться с энергетиками

На заседании правительства Югры, которое состоялось под руководством губернатора региона Руслана Кухарука, было одобрено решение о выделении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям из окружного резервного фонда. Это решение направлено на поддержку коммунального комплекса и обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов.

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Матвей Каров пояснил, что средства необходимы для покрытия непредвиденных расходов, которые возникли после утверждения бюджета. В первую очередь это касается задолженности перед организациями, предоставляющими газ, электроэнергию и тепловую энергию. «Средства необходимы на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в которых возникла после принятия бюджета в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленный газ, электрическую и тепловую энергию», – отметил Матвей Каров.

Одобренное решение направлено на предотвращение дестабилизации социальной обстановки в регионе и обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в предстоящий осенне-зимний период. Также меры принимаются для того, чтобы избежать ограничения поставок топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса и не допустить срыва отопительного периода.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул важность системного подхода к решению данной проблемы и поручил провести тщательный анализ работы муниципальных образований, чтобы в будущем избежать повторения подобных ситуаций. «Это ежегодные плановые мероприятия, которые прогнозируются, а значит они должны быть предусмотрены в бюджете. Каждому муниципалитету необходимо проанализировать образовывающуюся каждый год задолженность. Это не должно превращаться в систему», – заявил глава региона.