Югра приняла разминочные лыжные гонки перед началом соревновательного сезона

В Ханты-Мансийске завершилось открытое региональное соревнование по лыжным гонкам «Югория. Первый снег», проходившее с 10 по 11 ноября в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Это мероприятие ежегодно становится важной контрольной тренировкой для сборных команд России по лыжным гонкам перед предстоящим соревновательным сезоном.

В этом году соревнования собрали около 150 спортсменов со всей страны, что в три раза больше, чем на первом старте в 2020 году, когда на трассу вышли всего 50 лыжников. Организаторы – Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт», при поддержке страховой компании «Югория» и правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, – обеспечили проведение гонок в открытом формате, что позволило как профессионалам, так и любителям соревноваться бок о бок.

Соревнования начались с классического спринта, который собрал множество зрителей и создал атмосферу захватывающего спортивного праздника. Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова обратилась к участникам и болельщикам с приветственным словом: «Поздравляю вас с таким успешным, ярким, зрелищным стартом зимнего сезона. Мы действительно ждали эти соревнования, потому что это начало большого марафона, за которым последуют этапы Кубка России по биатлону и Кубок международной лиги клубного биатлона. Мы очень любим зимний спорт и всегда приглашаем всех встречать начало сезона в Югре!».

В женском спринте первой финишировала Анастасия Кириллова из Ханты-Мансийска, с преимуществом в 0,37 секунды опередив Анастасию Фалееву, а третьей стала Алена Баранова. «Сегодня порадовала наша Анастасия Кириллова: заняла первое место, выиграла все свои забеги, опередила сильных соперниц», – отметил главный тренер сборной Югры по лыжным гонкам Сергей Турышев.

Мужской спринт оказался не менее напряженным. Победу одержал Александр Терентьев, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Он завершил гонку с отрывом в 2,02 секунды от Савелия Коростелева, который стал вторым, а третьим пришел Денис Филимонов. Четвертое место занял Иван Якимушкин. «От забега к забегу становилось все легче и легче по самочувствию. Вчера был небольшой надрыв задней мышцы, но наши специалисты помогли – сегодня это уже не мешало. Завтра обязательно побегу гонку свободным стилем», – поделился Александр Терентьев.

Президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев подчеркнул, что уникальность этих соревнований в их доступности для всех желающих: «Соревноваться здесь могут как профессиональные спортсмены, так и любители. Кроме того, чтобы попасть, например, на чемпионат России, нужно пройти много отборов, а тут любой лыжник 17 лет и старше может почувствовать: каково бежать бок о бок с олимпийскими чемпионами и победителями мировых первенств». Он также отметил открытость соревнований: «Любой зритель может стоять практически на старте, финише или любом участке дистанции. Есть возможность вблизи наблюдать за любимыми атлетами, а юным спортсменам даже можно поучиться у опытных мастеров».

Во второй день гонка свободным стилем принесла новые победы. У женщин золото завоевала Анна Сола, а у мужчин Андрей Мельниченко выиграл золотую медаль, а Сергей Устюгов взял бронзу, порадовав болельщиков из Югры. Победителей наградили президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, директор Депспорта Югры Софья Конух, директор ЮграМегаСпорт Артем Сухорущенко и директор спортивной школы олимпийского резерва Сергей Крянин.

Соревнования «Югория. Первый снег» подтвердили высокий уровень организации и подготовки спортсменов, став важным шагом на пути к основным зимним стартам сезона.