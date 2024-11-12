В Югре выросло число новорожденных

Благодаря росту рождаемости население Югры за десять лет увеличилось примерно на 150 тысяч человек. Об этом рассказали в департаменте внутренней политики ХМАО корреспонденту URA.RU.

«Отмечается устойчивый рост численности детского населения. За десять лет количество детей в регионе увеличилось на 10,6%», ‒ заявили в ведомстве.

Так, в 2013 году в Югре проживало 395 666 детей, а в 2023 году их число составило 437 518.

«По данным на 2024 год в регионе проживает один млн 760 тысяч человек. Согласно информации, предоставленной Росстатом, за первые семь месяцев текущего года в Югре родилось 12 636 новорожденных», ‒ добавили в сообщении.

Кроме того, округ является один из лидеров в России по количеству мер поддержки рождаемости. В общем региональная программа насчитывает 86 пунктов по оказанию помощи семьям с детьми.