В Югре закрыли на карантин шесть школ

В ХМАО десятки школьных классов перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ, а несколько учебных заведений полностью закрыли на карантин. Об этом говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ переведены на дистанционные формы обучения 76 классов 12-ти школ 6-ти муниципальных образованиях, 6 школ 4-х МО, 2 группы в 2 колледжах, а также разобщены 27 групп в 22-х детских садах 11-ти муниципальных образований, полностью закрылся 1 детский сад в Ханты-Мансийском районе», – сообщили в источнике.

Отметим, что заболеваемость COVID-19 остается на уровне прошлой недели – 17,1 случай на 100 тысяч человек.