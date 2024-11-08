Власти Югры объявили аукцион по заготовке елей к Новому году

Специалисты лесного хозяйства Югры ищут компании, который займутся заготовкой елей и других хвойных деревьев к Новому году. На аукцион выставили 50 лотов, сообщают Депнедра округа в своих соцсетях.

«Заготовке подлежат около 5,5 тысяч деревьев на территории 14 лесничеств (Аганское, Белоярское, Березовское, Кондинское, Мегионское, Нефтеюганское, Нижневартовское, Няксимвольское, Октябрьское, Самаровское, Советское, Сургутское, Урайское и Юганское лесничества). Успешно проведенный аукцион позволит югорчанам перед праздниками купить символ Нового года на елочных базарах, а также приобрести разрешительные документы на его самостоятельную заготовку», ‒ указали в сообщении.

Аукцион состоится 28 ноября. Заявки на участие предприниматели могут подать до 25 ноября.