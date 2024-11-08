Две иномарки столкнулись в Ханты-Мансийске

Накануне вечером, 7 ноября, в Ханты-Мансийске произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительной информации, 47-летняя автоледи занесло на встречку, где она столкнулась с другим автомобилем.

«Около 19:18 в городе Ханты-Мансийск, 47-летняя женщина, управляя «Toyota», по предварительным данным, при перестроении, не справилась с управлением и допустила занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Toyota», под управлением 46-летнего водителя», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии оба водителя и 18-летняя пассажирка виновницы автоаварии получили травмы.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали пять человек.