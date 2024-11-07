Губернатор Югры заверил, что новый храм в Нижневартовске станет общественной территорией

Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Нижневартовск по просьбе жителей посетил 8А микрорайон, где планируется строительство нового храма. Этот вопрос вызывал беспокойство у местных жителей, которые опасались, что территория может быть исключена из общего пользования и нарушит привычный градостроительный ландшафт.

«В мой адрес поступили обращения от жителей близлежащих домов по вопросу строительства храма. У людей есть опасения, что эта территория будет вырвана из градостроительного ландшафта и закрыта от общего пользования», – отметил Руслан Кухарук.

Проблема обсуждалась с 2017 года и до сих пор оставалась нерешенной. Губернатор поручил своим подчиненным найти компромиссное решение, которое устроит всех участников. В преддверии визита заместитель главы региона Азат Ислаев организовал несколько встреч с жителями и представителями духовенства, чтобы лучше понять позиции сторон и найти пути решения.

«Выделение земельного участка с целевым назначением соответствует действующему законодательству. При этом мы слышим запрос горожан о том, что они хотят парковую зону, благоустройство. На последней встрече мы практически достигли консенсуса. На участке планируются спортивные площадки, парк и зоны отдыха», – сообщил Азат Ислаев.

В результате обсуждения с жителями была достигнута договоренность: запланированное благоустройство территории будет выполнено таким образом, чтобы объектами могли пользоваться не только прихожане храма, но и все жители микрорайона. Губернатор Югры напомнил об успешном примере из Сургута, где рядом с новым храмом была благоустроена территория, доступная для всех горожан.

«Пример уже есть в Сургуте. Там построен новый храм, а вся прилегающая территория благоустроена для жителей», – отметил Руслан Кухарук.

Глава региона подчеркнул, что рассматриваются два возможных решения. Первый вариант предусматривает строительство храма на уже выделенном участке с благоустройством близлежащей территории в соответствии с пожеланиями жителей. Второй вариант предполагает смещение религиозного объекта ближе к пересечению улиц Чапаева и Ленина.

«Проработаем все варианты, составим проекты с полным наполнением территории и согласуем с жителями. Я уверен, что мы сделаем так, чтобы проект, который возьмем за основу, всем понравился. Этим местом мы еще будем гордиться», – заверил Руслан Кухарук.

Теперь администрация города и представители духовенства продолжат работу по разработке проектов с учетом мнений всех заинтересованных сторон, чтобы сделать территорию комфортной и полезной для всего сообщества.