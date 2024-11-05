Югра находится в авангарде изучения парниковых газов

Губернатор Югры Руслан Кухарук и председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин посетили Высшую экологическую школу Югорского государственного университета (ЮГУ).

Югорский государственный университет представляет собой один из ведущих образовательных центров региона, который занимается подготовкой специалистов в области экологии, охраны окружающей среды и низкоуглеродного природопользования. В состав ЮГУ входит научно-образовательный центр «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата», крупнейший центр Западной Сибири и один из ведущих в России по изучению лесоболотных экосистем и мониторинга парниковых газов. Центр располагает международным полевым стационаром «Мухрино», а также лабораториями геоинформатики экосистем и углеродного баланса лесных и болотных экосистем.

«В Югорском государственном университете проводится серьезная работа, которая носит не только обучающий, но и правоприменительный характер. В частности, уникальная технология, реализуемая на территории Югры, — это карбоновый полигон, который сканирует данные для восстановления экологического баланса на территориях всей нашей страны», – отметил Руслан Кухарук.

Югра активно работает с инновационными методами в области экологии. Примером служит проект карбонового полигона, благодаря которому ведется мониторинг данных о парниковых газах и поглощении углерода. Дмитрий Кобылкин отметил значимость таких объектов для экологического баланса: «Тот научный потенциал, который когда-то был заложен в Югре, сейчас приносит хорошие результаты. Аналогов карбоновых полигонов очень мало в стране, особенно с такой практической составляющей, как в автономном округе. Это важная тема, и чем раньше мы этим займемся, тем больше у нас будет базовых данных о поглощающей способности наших лесов и болот».

В рамках визита Дмитрию Кобылкину и Руслану Кухаруку также была представлена международная научно-исследовательская экспедиция «Иртыш индустриальный», проведенная музеем Природы и Человека, музеем геологии, нефти и газа и АНО «Культурные индустрии» при поддержке гранта губернатора Югры. Экспедиция охватила города России, Казахстана и Китая, расположенные вдоль реки Иртыш, главной водной артерии региона. Река Иртыш исторически является центром индустриального развития: вдоль ее берегов строились ГЭС, развивались судоходство и предприятия. В экспедиции приняли участие организаторы и студенты ЮГУ, а также специалисты Института географии РАН.

Подводя итоги рабочего дня, Руслан Кухарук отметил, что рассматриваемые инициативы будут способствовать корректировке федеральной нормативно-правовой базы, поддержке недропользователей и восстановлению экологического баланса в регионе.