Губернатор Югры провел встречу с председателем комитета по экологии Госдумы

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с председателем комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным. Главными темами стали предложения по совершенствованию системы недропользования, защите водных ресурсов и развитию инвестиционной привлекательности арктических территорий Югры.

Руслан Кухарук отметил ведущую роль Югры в России по добыче углеводородного сырья и объемам промышленной продукции. «У нас есть ряд инициатив, которые сегодня прорабатываются совместно с нашими недропользователями. В рамках встречи со своей стороны хотели бы представить вам проекты, которые, на наш взгляд, позволят модернизировать на федеральном уровне вопросы, связанные с организацией процесса недропользования, его лицензирования, а также совершенствования мер по освоению труднодоступных территорий регионов», – отметил Руслан Кухарук.

Дмитрий Кобылкин, поддерживая инициативы региона, отметил значимость Югры как одной из ключевых территорий России в сфере экологии и недропользования. Он выразил интерес к развитию Арктической зоны и новым проектам региона в части охраны лесов и водных ресурсов, а также предложил провести выездное совещание в Югре в следующем году для более детального обсуждения: «С вашими коллегами мы уже успели обсудить проекты, которые реализуются в Югре в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов. Хочу отметить, что в этом направлении у вас работают хорошие программы. Предлагаю провести в следующем году выездное совещание нашего Комитета в Югре, чтобы детальнее обсудить это и другие направления нашей совместной работы», – подчеркнул депутат Госдумы.

Одной из ключевых инициатив, представленных на совещании, стал проект повышения инвестиционной привлекательности Березовского и Белоярского районов. Югра предложила меры для улучшения системы лицензирования и стимулов для освоения новых арктических территорий России. Ресурсная база этих районов включает около 166 млн тонн нефти и почти 50 млрд кубометров газа, что делает их перспективными для дальнейших геологоразведочных работ и промышленного освоения. Подготовленный правительством автономного округа законопроект направлен на привлечение инвестиций и развитие ресурсного потенциала этих территорий.

Также обсуждалась важная для региона инициатива по защите водных ресурсов. Руслан Кухарук представил проект по включению программы восстановления популяций сиговых видов рыб, таких как муксун, нельма и чир, в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Эта мера направлена на оздоровление водоемов и сохранение биоразнообразия региона.

Подводя итоги обсуждения, Дмитрий Кобылкин высоко оценил инициативы Югры и отметил необходимость их дальнейшего обсуждения с привлечением большего числа участников: «Инициативы, предложенные Ханты-Мансийским автономным округом, – хорошие, требующие дальнейшей проработки. Предлагаю дополнительно вынести их на обсуждение, но уже с большим количеством участников», – отметил председатель Комитета по экологии.