Депутат Андреев из ХМАО предстанет перед судом за сокрытие ВНЖ в Евросоюзе

Депутат думы Югры и генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев пойдет под суд за сокрытие вида на жительство в Италии. Прокуратура уже согласовала обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает издание URA.RU со ссылкой на собственный источник.

«Дело депутата Андреева передано в суд. Он обвиняется в сокрытии вида на жительства в Италии. Уголовное дело было возбуждено по ст. 330.2 (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство)», ‒ говорится в сообщении.

Сам депутат подтвердил, что в отношении него возбудили уголовное дело. Однако, Андреев считает этот документ сфабрикованным, так как он на место жительства уже просрочен.