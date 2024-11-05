В Югре прошел восьмой просветительский вопрос «Знание. Первые»

В Ханты-Мансийске на базе Арт-резиденции «На берегу» прошел восьмой просветительский марафон «Знание. Первые» – флагманский проект Российского общества «Знание». Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, собрало известных представителей политики, науки, культуры и экономики, которые поделились с молодыми людьми своим опытом и взглядами на будущее России. Марафон охватил девять городов России, включая Ханты-Мансийск, который представил Уральский федеральный округ.

Приветствуя участников по видеосвязи, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога отметил важность работы, проводимой Российским обществом «Знание»: «Все наши достижения в космосе, ВПК, народном хозяйстве всегда базировались на народных самородках, на стремлении народа к знаниям. По инициативе Президента России в 2021 году состоялся перезапуск формата общества «Знание» и переход на современную цифровую платформу. Это дало огромные возможности для самореализации не только новых поколений, но и всего общества». Полпред подчеркнул, что народное единство России основано на преемственности поколений, традициях самообразования и стремлении к знаниям.

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил на марафоне с лекцией на тему «Работать для людей – базовый принцип работы Губернатора». Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии округа и акцентировал внимание на приоритете взаимодействия с населением. «С первого дня, когда был издан Указ Президента России Владимира Владимировича Путина, до Единого дня голосования прошел 101 день. Этот период охарактеризован большой, серьезной работой региональной, муниципальных команд. В каждом из городов Югры прошли встречи с управленческой командой, жителями, а также удалось посетить городские объекты. В этот период я специально не закрывал комментарии в своих социальных сетях, чтобы на проводимых встречах обсудить те вопросы, о которых писали жители. При подготовке к таким встречам мы анализировали проблемные вопросы, о которых, в том числе, сообщали специалисты Центра управления регионом», – отметил глава Югры.

Одним из участников марафона стал председатель комитета Государственной Думы по экологии Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул важную роль молодежи в экологическом будущем страны: «Сегодня в зале собралось большое количество молодых ребят. И я абсолютно убежден в том, что они — главные бенефициары экологичности на планете Земля, в нашей стране».

В ходе просветительского марафона прошли разнообразные лекции и дискуссии с участием государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса и науки. На круглом столе «Довериться ИИ: хватит ли нам естественного интеллекта, чтобы не бояться искусственного» обсуждали перспективы и риски технологий ИИ депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, популяризатор науки Алексей Иванченко и ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.

В рамках программы марафона молодежь также встретилась с актером и телеведущим Стасом Ярушиным, который поделился мыслями о музыке, творчестве и вечной молодости души. Его коллега телеведущий и блогер Саша Стоун обсудил с участниками потенциал медиа и творчества в современных условиях. Пранк-журналисты Владимир Кузнецов («Вован») и Алексей Столяров («Лексус») провели мастер-класс «Дипломатия в масках: секреты пранк-журналистики», объяснив, как создаются уникальные проекты в сфере журналистики и каким образом они освещают важные темы через свои пранки.

В этом году марафон «Знание. Первые» объединил более 300 тысяч участников по всей стране. В Югре программа включала лекции и открытые дискуссии на тему экологии, патриотизма, а также развития спорта в России. «Югра на протяжении нескольких лет плодотворно работает с обществом Знание. Проекты, реализующиеся в нашем регионе, ориентированы на разную возрастную категорию и реализуются в разных сферах. Сегодняшнее мероприятие – лучшее подтверждение того, что Югра достойна представлять Уральский федеральный округ, являясь одним из восьми регионов России, где сегодня проходит федеральный просветительский марафон Знание. Первые», – сказал Руслан Кухарук.