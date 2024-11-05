В Югру надвигается похолодание

На территории Югры установилась типичная для начала ноября погода − снег, метель и порывистый ветер станут неотъемлемой частью предстоящих дней. ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» опубликовало прогноз на ближайшие даты.

Сегодня, 5 ноября, жителей округа ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет умеренный снег, днем возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В некоторых районах прогнозируют метель. Юго-западный ветер усилится до 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 18 м/с. Температура ночью будет колебаться от -2 до -7 °С, днем составит от 0 до -5 °С.

В среду, 6 ноября, обещают переменную облачность. Ночью снег возможен только местами, днем осадков почти не ожидается. Температура ночью опустится до -4…-9 °С, местами до -12…-17 °С. Днем температура будет в пределах -2…-7 °С. Ветер сменится на северо-восточный и останется умеренным.

В четверг, 7 ноября, погода снова принесет облачность и снег, местами умеренной интенсивности, особенно в южных и восточных районах округа. Ветер сменится на северный, достигая 8-13 м/с, а местами порывы составят до 18 м/с. Температура ночью составит -6…-11 °С, а в северо-западных районах — до -14…-19 °С. Днем воздух прогреется до -3…-8 °С.