Сургутнефтегаз получил лицензию на новое месторождение в Якутии за 339 миллионов

Сургутнефтегаз получил лицензию на разработку Западно-Токкинского участка в Якутии. Как сообщают профильные Telegram-каналы, при начальной цене аукциона в 10,6 млн рублей компания из Сургута заплатила Минприроды 339 млн рублей за право осваивать это месторождение. По некоторой информации, в торгах также принимала участие Роснефть. Залежи углеводородов в Западно-Токкинском участке оцениваются в 3,2 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа.

Как пишет канал «Нефтебаза», рост цены за освоение месторождений в Якутии в десятки раз – нормальная практика. Так, в 2021 году Южно-Березовский участок на старте стоил 17,2 млн рублей, а по ходу торгов вырос до 719 миллионов.

Напомним, что в 2023 году Сургутнефтегаз вошел в топ-3 российских компаний по объему чистой прибыли с показателем в 1,332 трлн рублей – это в четыре раза больше, чем в 2022 году.