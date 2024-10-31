Следователи вернули в бюджет Югры пять миллиардов рублей

Следователи СК России по ХМАО подвели итоги работы за девять месяцев 2024 года. За это время удалось вернуть в бюджет страны более пяти миллиардов рублей, взысканных с компаний. Это уклонение от уплаты, сокрытие средств и преднамеренное банкротство.

«Всего в производстве следователей находилось 92 уголовных дела такой категории – это уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, преднамеренное банкротство, − сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре. − Завершено расследование 20 уголовных дел, в том числе направлением в суд с утвержденными прокурорами обвинительными заключениями. При этом на имущество обвиняемых по уголовным делам, направленным в суд, следователями наложен арест на сумму свыше 430 млн рублей».

Основные фигуранты – руководители компаний, работающих в нефтегазовой отрасли региона.

Напоминаем, в этом году сумма налогов сургутян увеличилась на 96 млн рублей.