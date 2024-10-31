В ХМАО завершился сезон аренды электросамокатов

В Сургуте и Нижневартовске завершился сезон аренды электросамокатов: сервис Whoosh убрал их на зимнюю стоянку. За теплый сезон югорчане преодолели 3,8 миллиона километров. 2,3 миллиона км проехали жители Сургута, а 1,5 миллиона − Нижневартовска.

«Чаще всего югорчане брали вушбайки на прокат не для досуга и прогулки, а чтобы добраться от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов или торговых центров. Доля транспортных поездок в этом сезоне − более 80%», − рассказали в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

За сезон почти шесть тысяч пользователей, нарушивших правила, получили штрафы и были заблокированы, однако 99% поездок все же проходили без инцидентов.

Чтобы повысить безопасность, самокаты ограничены по скорости до 25 км/ч, а в местах с высокой плотностью пешеходов − до 15 км/ч. Также они оснащены функцией «Антитандем», которая снижает скорость при попытке ехать вдвоем. Выделенные велодорожки предусматривают в проектах строительства и ремонта улично-дорожной сети.

Кроме того, на недавнем совещании в Минтрансе обсудили возможность запрета передвижения СИМ по тротуарам с 2031 года и повышение минимального возраста для управления самокатами с 14 до 16 лет.