С 2025 года в Нягани будет действовать туристический налог

С 1 января 2025 года на территории Нягани будет действовать туристический налог. Такое решение приняли депутаты местной думы на 33 официальном заседании под председательством Василия Меркулова, говорится в соцсетях органа власти.

«Туристический налог, который начнет действовать с 1 января 2025 года, составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Его будут начислять владельцам гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов. Обязательное условие ‒ гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения», ‒ указали в сообщении.

Отметим, что власти других муниципалитетов Югры не принимали решений о вводе на своей территории туристического налога.