Врач из Югры спас пассажира во время полета из Сочи в Самару

Во время рейса Сочи – Самара одному из пассажиров стало плохо прямо на борту самолета. Мужчина побледнел, сильно вспотел и на несколько секунд потерял сознание. В критический момент на помощь пришел фельдшер Степан Алексеев из Нижневартовска, который оказался среди пассажиров и незамедлительно предложил свою помощь. Об этой истории рассказали в пресс-службе Депздрава ХМАО.

«После взлета через 30 минут со слов супруги пассажира ему стало плохо, побледнел, был весь мокрый, затем потерял сознание на несколько секунд. Обратились к бортпроводникам, обратились к пассажирам, я, услышав пошел на помощь, − вспоминает Степан. − Осмотрев пассажира и измерив ему АД, давление было низкое 70/40, уложил его на сидячее место по середине, головой к супруге, ногами в проход, ноги приподнял, подложив сумки и куртку. Стоял рядом с ним около часа, может больше, контролировал давление, пульс, сердцебиение, мало ли, возможно аритмия. Дал горячий чай пассажиру. Успокаивал супругу. Где-то через час давление нормализовалось, он порозовел, затем я его аккуратно посадил, как раз уже в самолете стали раздавать, еду, он покушал, и, все хорошо. Проконтролировал, дал рекомендации если будет плохо, когда прилетим в Самару, вызвать скорую...»

Профессиональные действия фельдшера помогли избежать серьезных последствий. После приземления благодарный пассажир отправил слова признательности не только своему спасителю, но и всем сотрудникам БУ «Нижневартовской городской станции скорой медицинской помощи» за их преданность профессии и готовность помочь в любую минуту.