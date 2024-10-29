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​Почти 700 тысяч югорчан прошли вакцинацию от гриппа. Но нужно больше

Департамент здравоохранения Югры призывает жителей прививаться от гриппа

​Почти 700 тысяч югорчан прошли вакцинацию от гриппа. Но нужно больше
Фото pixabay.com

Департамент здравоохранения Югры призывает жителей региона своевременно пройти вакцинацию против гриппа, чтобы снизить риски заболеваемости и осложнений. В эпидемический сезон 2024 года планируется вакцинировать 62% населения, что позволит создать мощный иммунный барьер, предотвращающий массовое распространение острых респираторных инфекций. Вакцинацию рекомендуется пройти до конца ноября, чтобы успеть сформировать иммунитет до пика сезона. На данный момент уже привито более 694 000 человек, включая свыше 231 000 детей и почти 4 000 беременных.

Особое внимание уделяется предупреждению осложнений гриппа, таких как внебольничная пневмония, представляющая наибольшую угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых граждан и детей. Беременные женщины, находящиеся в группе риска, получают вакцину во II и III триместрах. На прошлой неделе заболеваемость внебольничной пневмонией составила 52,2 случая на 100 000 человек, причем 53,3% из них — дети.

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в округе стабильна: за неделю с 14 по 20 октября было зарегистрировано 104,7 случая на 10 000 населения, с наибольшим показателем среди детей до двух лет (431,72 случая на 10 000). Всплеск заболеваемости COVID-19 также отмечен, достигнув 10,5 случаев на 100 000 населения. Почти все случаи (98,3%) протекают в форме ОРВИ, а остальные — с пневмонией. Наибольший уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Советском районе, а распространение отмечено в 17 муниципальных образованиях Югры.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, 36 классов из 25 школ и 26 групп в 19 детских садах переведены на дистанционные формы обучения. Меры профилактики продолжают приниматься в школах и образовательных учреждениях, чтобы снизить распространение инфекций среди учащихся.

Департамент здравоохранения Югры напоминает, что все необходимые ресурсы и механизмы для диагностики и лечения заболеваний в регионе имеются в полном объеме.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 141, комментариев: 0
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