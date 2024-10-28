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​В Сургуте эксперты и ученые обсудили экологические проблемы Арктики

В Югре прошла конференция «Безопасный Север – Чистая Арктика»

​В Сургуте эксперты и ученые обсудили экологические проблемы Арктики
Фото surgu.ru

Сургутский государственный университет (СурГУ) стал площадкой для VI Всероссийской научно-практической конференции «Безопасный Север – Чистая Арктика». Это научное мероприятие, организованное при поддержке регионального отделения общества токсикологии и химии окружающей среды SETAC RLB, собрало более ста участников из разных регионов России и стало местом обсуждения актуальных экологических проблем, касающихся Арктики и северных территорий.

Как отметила директор Института естественных и технических наук СурГУ Юлия Петрова, конференция открывает для исследователей уникальные возможности для обмена знаниями и опытом: «Наша конференция уже давно стала хорошей площадкой для обсуждения междисциплинарных проблем, связанных с развитием Севера и Арктики. В частности, технологии, которые способствуют их устойчивому существованию и рациональному природопользованию». Среди ключевых тем Юлия Петрова отметила важность внедрения ESG-стратегий и комплексной безопасности северных территорий, а также поддержание биоразнообразия Арктики и развитие «зеленой» химии.

Конференция охватила широкий спектр вопросов, включая экосистемы Севера, химические технологии, направленные на экологическую безопасность, здоровье населения, устойчивое развитие арктических территорий и методы борьбы с загрязнением. Особое внимание уделили вопросам профессионального экологического образования: в этом году кафедра экологии СурГУ отмечает свое 25-летие, и юбилейной дате посвятили отдельный круглый стол. Представители образовательного и научного сообщества обсудили современные требования к подготовке специалистов, способных решать экологические задачи, важные для регионов крайнего Севера.

Участие в конференции принял и Уральский институт МЧС, который представил доклад, посвященный совместной работе с кафедрой безопасности жизнедеятельности СурГУ. Заместитель директора Института естественных и технических наук СурГУ Олег Сутормин сообщил: «Мы занимаемся разработкой системы жизнеобеспечения в экстремальных условиях Арктики: от одежды до систем пожаротушения при экстремально низких температурах». Ученый отметил также, что экологические вопросы все больше интересуют и представителей промышленности. Вопросы о защите окружающей среды и разработке технологий импортозамещения вызывали живой интерес у сотрудников предприятий Югры.

Студенты и молодые ученые также стали активными участниками конференции. Для них это мероприятие оказалось возможностью представить результаты научных исследований широкой аудитории и получить отклик от коллег. «Для меня участие в этой конференции – отличная возможность для апробации результатов научно-исследовательской работы, отработки навыков публичного выступления и подготовки к защите ВКР», – рассказала магистрант СурГУ Рената Аюпова.

Конференция охватывала семь научных направлений, и одно из них, посвященное экосистемам Севера, вызвало особый интерес среди студентов и исследователей. Здесь обсуждались методы защиты почв и грунтов от нефтяных загрязнений, восстановление экосистем и разработка технологий для сохранения среды обитания. В результате работы конференции была принята итоговая резолюция с предложениями по защите и сохранению северной полярной зоны, где перечислены практические меры, которые помогут минимизировать воздействие промышленного освоения на природу Арктики.

Отдельное внимание участники уделили работе с молодежью и развитию экологического волонтерства в регионе. По словам организаторов, конференция помогает вдохновить молодое поколение исследователей на изучение северных территорий и поиск решений экологических проблем. «Ежегодное научное мероприятие позволяет делиться со всем миром разработками, которые мы делаем в области экологии, биологии, «зеленой» химии, безопасности жизнедеятельности и сохранения северных территорий», — отметил Олег Сутормин. По его словам, все больше молодых людей занимаются вопросами утилизации отходов и проектами по переработке мусора, что вносит важный вклад в охрану природы Югры.

Конференция была проведена в очном и онлайн-форматах, собрав 50 участников на площадке СурГУ и еще 52 подключившихся удаленно. Для участников также организовали курсы повышения квалификации по направлениям «Комплексная безопасность северных территорий» и «Законодательные изменения в области охраны труда». Это дополнительные возможности для профессионального роста, которые позволят специалистам укрепить свои знания и получить электронные удостоверения об окончании курсов.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 152, комментариев: 0
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