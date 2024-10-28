В Ханты-Мансийске встретились участники культурно-исторической лаборатории «Первооткрыватели»

В Ханты-Мансийске завершился очный этап культурно-исторической лаборатории «Первооткрыватели», в рамках которого 45 участников собрались для создания уникальных медиапродуктов, раскрывающих истории семей и традиции коренных народов Севера. Лаборатория организована департаментом молодежной политики и АНО «Молодежный центр Югры», и ее цель — не только сохранение культурного наследия, но и привлечение внимания к ценностям и традициям, которые формировались веками.

Первый, заочный этап проекта прошел онлайн, и участники, представляющие разные возрастные и профессиональные группы, углубляли свои знания о культуре коренных народов и обсуждали важные темы, такие как роль медиа в сохранении наследия и дипломатические аспекты культурного взаимодействия. Александр Новьюхов, сенатор и первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, открывая очный этап, подчеркнул: «Важно заявить о себе как о личности и как о части большого культурного наследия... У вас есть уникальная возможность использовать проект максимально в своей активной общественной деятельности».

В течение нескольких дней работы лаборатории участники создают мультимедийные продукты – аудио, видео, тексты и фотографии, которые рассказывают о культурном наследии Югры и ее народов. Наставниками проекта стали местные медиа-эксперты: подкастеры, фотографы, дизайнеры и писатели. Они помогают участникам раскрыть творческий потенциал, задействуя элементы культурной дипломатии и поиска личной идентичности. По словам эксперта ООН по правам коренных народов Алексея Цыкарева, проект объединяет творческие индустрии и общественную дипломатию, давая участникам платформу для осмысления своих корней и поиска личных смыслов. «В нашем проекте мы соединяем разные и сложные... вещи: творческие индустрии и общественную дипломатию. Эта философская база может быть найдена в общественной дипломатии», – отметил эксперт.

Лаборатория также уделяет особое внимание сохранению идентичности. Александра Васильева, одна из участниц проекта, много лет занимается сохранением культуры своего народа и считает, что «нужно рассказывать будущим поколениям о ценностях, потому что именно так передается история народа. История способствует сохранению идентичности». Она уверена, что передача знаний и истории младшему поколению — это ключ к сохранению самобытности культуры.

Каждому из участников предоставлена возможность внести свой вклад в культурное наследие, отразив его в современных медиаформатах. Так, например, Оксана Ефимова, представляющая народ манси, работает над проектом, связанным с орнаментами: «Хочется поработать иначе, с новой стороны посмотреть на орнамент, на то, как его можно использовать в современном мире, в каких изделиях его стилизовать более интересно».

Проект также ориентирован на молодежное движение Югры, направленное на укрепление знаний о культуре и распространение этих знаний по всей стране. Как отметила координатор программы Наталья Кривошапкина, лаборатория стала уникальным пространством для диалога представителей разных возрастов, национальностей и профессий. Она подчеркнула важность того, что созданные медиапродукты смогут найти отклик у широкой аудитории: «Задача участников – создать медиапродукты, которые найдут отклик у большинства людей».

Реализация мультимедийных проектов, созданных в рамках лаборатории, продлится в течение онлайн-этапа, а итоговые работы будут представлены на выставке с 6 по 8 декабря, приуроченной ко Дню автономного округа.