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​Югра стала площадкой для обсуждения патриотического и технического воспитания детей

В Сургуте прошел всероссийский форум «Воспитатели России»

​Югра стала площадкой для обсуждения патриотического и технического воспитания детей
Фото ugraeparhia.ru

В Сургуте завершился Всероссийский форум «Воспитатели России: дошкольное образование Югры», объединивший более 350 участников из 17 регионов страны. На протяжении двух дней педагоги, методисты и специалисты по дошкольному воспитанию обсуждали инновационные подходы и практики, которые зарекомендовали себя как эффективные инструменты для развития детей в раннем возрасте. Форум, организованный Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Югры, стал значимым событием в сфере дошкольного образования.

Главными темами обсуждений стали духовно-нравственное и патриотическое воспитание, развитие инженерно-технических и естественно-научных навыков у дошкольников, инклюзивное сопровождение детей с ментальными нарушениями, а также программы ранней помощи. В рамках форума были представлены уникальные проекты, такие как проект «Моя Югра. Край, в котором я живу», направленный на формирование у детей гражданственности и любви к родному краю.

Как отметила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина, система дошкольного образования города уже более десяти лет реализует курсы по краеведению, которые знакомят детей с природой и культурой Югры. «Дошкольные образовательные организации уже на протяжении более 10 лет реализуют курс «Мой край – Югра», и у нас реализуют курс “Социокультурные истоки”, когда прививают любовь к родному краю в семье», – подчеркнула Замятина. По ее словам, такие курсы позволяют детям с раннего возраста узнавать о культуре и быте родного края, а родители, в свою очередь, видят положительные результаты этого воспитания.

Особое внимание было уделено техническому оснащению детских садов. За последние три года сургутские образовательные учреждения получили значительные инвестиции для приобретения оборудования – конструкторов, роботов и детских дронов. На эти цели было направлено от 20 до 60 миллионов рублей, что позволило создать современные пространства для детей, обеспечив качественное развитие в сфере робототехники и инженерного образования. Замятина добавила, что в Сургуте каждая из 39 образовательных организаций делится своим уникальным опытом, что делает город одним из лидеров в дошкольном образовании.

В форуме приняли участие представители федеральных и региональных образовательных структур, которые отметили высокий уровень программ дошкольного образования в Югре. По словам Ларисы Цулая, начальника отдела департамента образования и молодежной политики Югры, регион уже давно является «флагманом на уровне не только региональных практик, но и федеральных». Она подчеркнула, что Югра была первой в России, где разработали программы по финансовой грамотности для детей, и сегодня этими программами пользуются многие регионы страны.

На форуме также прозвучали инициативы по тиражированию передовых практик Югры на федеральный уровень. Лариса Тутова, депутат Государственной Думы РФ, предложила распространить на другие регионы страны цифровую платформу «Детский сад Югры», которая объединяет информацию о воспитанниках детских садов и группах, что позволяет эффективнее выстраивать процесс образования и контроля. «Здесь есть такие проекты, которые нужно тиражировать и распространять на другие регионы нашей страны», – отметила Тутова.

В ходе мероприятия директор «НИИ дошкольного образования Воспитатели России» Александр Щербак рассказал о предстоящей концепции развития дошкольного образования до 2030 года, которая будет принята в ноябре. Эта концепция станет частью стратегии образования в стране, утвержденной президентом России, и будет включать лучшие советские традиции, проверенные десятилетиями. «Нас ждет сохранение, надеюсь, той уникальной многолетней советской системы, потому что в той системе работали педагоги, физиологи, гигиенисты, и очень много думали, что делать», – отметил он.

Гости форума также отметили уникальные возможности, которые предоставляют югорские детские сады в области культурного воспитания. Ольга Горова, доцент кафедры дошкольного образования Нижегородского института развития образования, подчеркнула важность прививания детям социокультурных ценностей: «Здесь мы увидели и услышим еще сегодня не только современные подходы о том, как обучать ребенка. Но мы увидели здесь много полезных и важных традиций, прежде всего связанных с воспитанием ребенка на основе социокультурных ценностей, что в условиях сегодняшнего дня крайне важно».

Сургут уже в следующем году вновь примет участников форума «Воспитатели России». По словам организаторов, планируется обсуждение инклюзивного и психологического сопровождения малышей, в чем Югра также накопила уникальный опыт.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 146, комментариев: 0
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