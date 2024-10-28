В школах Югры выявили сотни случаев буллинга с начала года

В Югре с начала этого года поступило 201 обращение о случаях травли в школах. По 153 сообщениям организовали проверки. В семи подтвержденных случаях школьникам оказали помощь специалисты мобильных групп, передает СургутИнформ-ТВ.

«При обучении классных руководителей предлагаю включить в работу материалы по выявлению детей, подверженных травле. Не дожидаться беды, а формировать у таких ребят навыки отстаивания личных границ», – рассказала член общественной палаты Югры Людмила Кузнецова.

В регионе уже два года работают «Кнопки буллинга» – интерактивные баннеры в личных кабинетах учащихся, родителей и учителей. Через них можно получить помощь психолога, отправив сообщение о случаях травли напрямую специалисту.