Пенсионеры ХМАО могут получать льготы без прохождения перерегистрации

Начиная с текущего года пенсионерам из ХМАО больше не потребуется лично проходить перерегистрацию для получения дополнительных мер социальной поддержки из городского бюджета. Об этом рассказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своих соцсетях.

«Мы установили новое программное обеспечение и, начиная уже с этого года, перерегистрация будет производиться автоматически. Все необходимые сведения в отдел социальной поддержки муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр город Ханты-Мансийска» станут поступать в рамках межведомственного взаимодействия с федеральными и окружными ведомствами», – написал он.

Это решение единогласно поддержали депутаты думы Ханты-Мансийска на очередном заседании.