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​Прокуратура ХМАО начала проверку после гибели семилетнего ребенка в ДТП

В ХМАО прокуратура начала проверку после гибели ребенка в массовом ДТП

​Прокуратура ХМАО начала проверку после гибели семилетнего ребенка в ДТП
Фото: прокуратура Югры / vk.com

Накануне, 26 октября, в Нижневартовске при массовом ДТП погиб семилетний ребенок. Прокуратура ХМАО начала проверку по этому инциденту. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний. По предварительным данным, 26 октября на Восточном объезде столкнулись три автомобиля. В результате ДТП семилетний пассажир одного из автомобилей погиб от полученных травм. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», – указали в сообщении.

По данному ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас прокуратура контролирует хода расследования.


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27 октября в 10:17, просмотров: 597, комментариев: 0
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